Phát hiện hơn 19.400 trường hợp học sinh vi phạm trong 1 ngày khi đi xe máy đến trường

Ngày 4-11, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đã phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt thực hiện kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong cùng một thời điểm trên toàn quốc.



Lực lượng chức năng kiểm tra 1 bãi xe. Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, đúng 8 giờ đến 10 giờ ngày 4-11, lực lượng CSGT 30/34 địa phương (trừ 4 địa phương trời mưa, lũ lụt, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng không thực hiện) đã mời đại diện Ban Giám hiệu các nhà trường tổng kiểm tra 2.219 bãi giữ xe (1.149 bãi giữ xe trong trường, 1.070 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường).

Kết quả kiểm tra, CSGT xác định số học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường là 19.406 trường hợp (gửi ở bãi giữ xe của trường là 6.474 trường hợp; gửi ở bãi giữ xe của người dân xung quanh trường là 12.932 trường hợp).

Số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn là 9.774 trường hợp (bãi giữ xe trong trường là 2.941 trường hợp; bãi giữ xe xung quanh trường 6.833 trường hợp). Số trường hợp phụ huynh được mời đến để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh 24.407 trường hợp.

Lực lượng CSGT đã yêu cầu 2.626 nhà trường tuân thủ cam kết không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Yêu cầu 2.203 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.