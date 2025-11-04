Phát hiện hơn 19.400 trường hợp học sinh vi phạm trong 1 ngày khi đi xe máy đến trường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Phát hiện hơn 19.400 trường hợp học sinh vi phạm trong 1 ngày khi đi xe máy đến trường

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Qua kiểm tra trên cả nước trong 1 ngày, CSGT xác định số học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường là 19.406 trường hợp.

Ngày 4-11, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) đã phát lệnh cho lực lượng CSGT toàn quốc đồng loạt thực hiện kiểm tra chuyên đề học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông và người nhà giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện trong cùng một thời điểm trên toàn quốc.

Phát hiện hơn 19 . 400 Trường hợp học sinh vi phạm giao thông trên toàn quốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra 1 bãi xe. Ảnh: Cục CSGT

Theo đó, đúng 8 giờ đến 10 giờ ngày 4-11, lực lượng CSGT 30/34 địa phương (trừ 4 địa phương trời mưa, lũ lụt, gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng không thực hiện) đã mời đại diện Ban Giám hiệu các nhà trường tổng kiểm tra 2.219 bãi giữ xe (1.149 bãi giữ xe trong trường, 1.070 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường).

Kết quả kiểm tra, CSGT xác định số học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện đến trường là 19.406 trường hợp (gửi ở bãi giữ xe của trường là 6.474 trường hợp; gửi ở bãi giữ xe của người dân xung quanh trường là 12.932 trường hợp).

Số trường hợp sử dụng mũ bảo hiểm không đạt chuẩn là 9.774 trường hợp (bãi giữ xe trong trường là 2.941 trường hợp; bãi giữ xe xung quanh trường 6.833 trường hợp). Số trường hợp phụ huynh được mời đến để thông báo vi phạm, yêu cầu ký cam kết không giao xe cho học sinh 24.407 trường hợp.

Lực lượng CSGT đã yêu cầu 2.626 nhà trường tuân thủ cam kết không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Yêu cầu 2.203 bãi giữ xe xung quanh khu vực cổng trường không trông giữ xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy.

Tin liên quan

Tổ 282 ra quân, hàng trăm học sinh vi phạm luật giao thông bị xử lý

Tổ 282 ra quân, hàng trăm học sinh vi phạm luật giao thông bị xử lý

(NLĐO)- Sau 4 ngày ra quân, Tổ 282 Công an TP Thanh Hóa đã xử lý hơn 200 trường hợp thanh thiếu niên, học sinh vi phạm luật giao thông, trong đó có gần 50 học sinh các trường THPT trên địa bàn

Hiệu trưởng "vi hành” ghi hình học sinh vi phạm giao thông

Hàng trăm học sinh vi phạm đi xe máy đến trường đã bị cảnh sát giao thông và nhà trường bí mật ghi hình, xử phạt. Nhà trường cũng cung cấp hình ảnh để phạt nguội

TP HCM: Hơn 19.000 học sinh vi phạm giao thông, 36 em có nồng độ cồn

(NLĐO) - Các lỗi vi phạm tập trung xử lý liên quan lứa tuổi học sinh gồm: Chạy quá tốc độ cho phép, chở quá số người quy định, đặc biệt có cả nồng độ cồn

vi phạm giao thông CSGT học sinh học sinh vi phạm giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo