Phát hiện hơn 3.200 thùng bia ngoại không rõ nguồn gốc ở TPHCM

Ngày 20-1, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã báo cáo về việc kiểm tra nơi chứa trữ số lượng lớn bia ngoại trái phép tại TPHCM.

Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Công an phường Tân Phú, TPHCM vừa kiểm tra một điểm chứa trữ kinh doanh trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện kho hàng chứa trữ 3.230 thùng bia nhãn hiệu P.R, đóng gói theo quy cách 330 ml/lon, 24 lon/thùng. Toàn bộ số hàng hóa đều có nhãn bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không thể hiện thông tin về xuất xứ hàng hóa.

Ngày sản xuất, hạn sử dụng ghi trên bao bì không rõ ràng. Trên sản phẩm có dán giá niêm yết 215.000 đồng/thùng, tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết lên tới 694.450.000 đồng.

Điểm chứa trữ số lượng bia trên thuộc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Zhuo Man, có địa chỉ trên Âu Cơ, phường Tân Phú.

Cơ quan chức năng kiểm tra nơi chứa bia ngoại

Làm việc với đoàn kiểm tra, bà Lưu Quế Bình, đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Zhuo Man, cho biết số bia trên là hàng hóa được Công ty TNHH Việt Nam Supply Chain Development ký gửi theo hợp đồng kho vận và logistics. Nguồn hàng do Công ty TNHH Kinh doanh Xuất nhập khẩu Minh Hằng nhập khẩu.

Thùng bia ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, do nhãn hàng hóa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định, không thể hiện thông tin đơn vị nhập khẩu nên chưa có cơ sở xác định chính xác chủ sở hữu hợp pháp của lô hàng.

Căn cứ khoản 20 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm năm 2010, đoàn kiểm tra thống nhất xác định số bia nêu trên là thực phẩm.Theo khoản 13 Điều 3 Nghị định 98/2020, toàn bộ lô hàng được xác định là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ do không có đầy đủ căn cứ pháp lý chứng minh nguồn gốc hợp pháp khi lưu thông trên thị trường.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm, niêm phong tang vật để phục vụ việc xác minh, xử lý theo quy định.

Toàn bộ số bia đã được chuyển về kho tang vật của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ở phường Bình Trị Đông, TPHCM để bảo quản, chờ xử lý.