Kinh tế

Vụ tố cáo người nổi tiếng trên mạng xã hội C.T.H. bán hàng lậu: Phức tạp, có dấu hiệu hình sự

Thùy Linh

(NLĐO) - Theo Bộ Công Thương, vụ tố cáo bà C.T.H., nổi tiếng trên mạng xã hội, bán hàng nhập lậu tương đối phức tạp, có một số dấu hiệu liên quan tới hình sự.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều ngày 8-10, đại diện Bộ Công Thương thông tin về kết quả xác minh đơn tố cáo bà C.T.H. bán hàng lậu.

Vụ tố cáo C.T.H. bán hàng lậu: Phức tạp, có dấu hiệu hình sự - Ảnh 1.

Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, thông tin vụ bà C.T.H. bị tố cáo bán hàng lậu

Trực tiếp trả lời, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, cho biết đây là đơn tố cáo của người tiêu dùng về một trường hợp cụ thể. Nội dung này tố cáo về việc bà C.T.H. bán mỹ phẩm trên môi trường online, xuất hóa đơn chứng từ nguồn gốc không rõ ràng.

Hướng dẫn chuyển đơn tố cáo C.T.H. bán hàng lậu tới chính quyền địa phương

Khi nhận được thông tin, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước hướng dẫn người nộp đơn chuyển đến cho chính quyền địa phương, cụ thể là Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, làm việc, trao đổi, xác minh đơn này.

TIN LIÊN QUAN

Ông Tuấn thông tin kết quả vừa mới nhận được là: Vụ tố cáo bà C.T.H. bán hàng lậu tương đối phức tạp, có một số dấu hiệu liên quan tới hình sự. Lực lượng quản lý thị trường trao đổi hướng dẫn để người làm đơn chuyển đơn đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý.

Về vấn đề kiểm soát hàng hóa trên kênh thương mại điện tử, bà Nguyễn Thị Minh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, cho biết trong thời gian vừa qua, Cục đã gỡ bỏ 44.000 sản phẩm vi phạm và 2.000 gian hàng trên các sàn thương mại điện tử, tập trung vào các mặt hàng kinh doanh có điều kiện, hàng gia dụng, thời trang, giày dép, là những nhóm hàng dễ phát sinh gian lận thương mại và buôn lậu.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý các hành vi vi phạm. Cục đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra và Chi cục quản lý thị trường tại các địa phương, qua đó xử lý 120 website vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Về nội dung trong dự thảo Luật Thương mại điện tử (sửa đổi), Bộ Công Thương đã hoàn thiện hồ sơ trong tháng 9-2025, dự kiến, dự thảo sẽ được trình Quốc hội thông qua trong kỳ họp tháng 10-2025.

Dự thảo Luật gồm 8 chương, bám sát 6 nhóm chính sách lớn, thể hiện chủ trương, định hướng của Chính phủ và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước về thương mại điện tử. Các nội dung chính bao gồm: Quy định về mô hình nền tảng và trách nhiệm của các chủ thể tham gia thương mại điện tử, bao gồm sàn giao dịch, mạng xã hội, nền tảng tích hợp đa dịch vụ; Quy định về hoạt động livestream bán hàng và trách nhiệm của các chủ thể liên quan; Quy định về hoạt động thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài; Quy định về dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử và trách nhiệm của tổ chức cung cấp dịch vụ; Chính sách thúc đẩy thương mại điện tử phát triển theo hướng xanh và bền vững.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo Luật là kiểm soát hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử. Dự thảo bổ sung quy định định danh người bán thông qua mã định danh người bán qua VNeID để truy xuất nguồn gốc, kiểm soát luồng hàng hóa, giúp ngăn chặn hiệu quả hơn các hành vi gian lận thương mại.

Tin liên quan

Bộ Công Thương đang phối hợp xử lý vụ một người nổi tiếng trên mạng xã hội bị tố bán hàng lậu

Bộ Công Thương đang phối hợp xử lý vụ một người nổi tiếng trên mạng xã hội bị tố bán hàng lậu

(NLĐO) - Liên quan tới đơn tố cáo với bà C.T.H. bán hàng lậu, Bộ Công Thương đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xử lý.

Vì sao số vụ vi phạm hàng giả, hàng lậu ngày càng tăng?

(NLĐO) - Theo Ban chỉ đạo 389 quốc gia, số vụ vi phạm về hàng lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị phát hiện, bắt giữ từ đầu năm đến nay lên tới trên 4.000 vụ, tăng trên 126% so với cùng kỳ năm 2022.

Báo động tình trạng hàng giả, hàng lậu... trên các sàn thương mại điện tử

(NLĐO)- Thương mại điện tử đang trở thành thị trường mua bán hàng hóa lớn tại Việt Nam. Tuy nhiên, trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, xâm phạm sở hữu trí tuệ trên nền tảng này đang rất phức tạp

Quang Hải hàng nhập lậu mạng xã hội Bộ Công Thương Chu Thanh Huyền bán hàng lậu
