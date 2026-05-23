Pháp luật

Phát hiện hơn 5.600 đôi giày, dép thể thao vi phạm bản quyền tổng trị giá hơn 4,2 tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của 2 người đàn ông, phát hiện hơn 5.600 đôi giày, dép thể thao các loại với tổng trị giá 4,2 tỉ đồng.

Ngày 23-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Công Tùng (SN 1996, ngụ phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) và Lã Văn Ước (SN 1992, ngụ xã Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Khởi tố 2 người đàn ông "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" - Ảnh 1.

Công an thi hành lệnh khởi tố đối với 2 người đàn ông về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp". Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, ngày 13-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh này tiến hành kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của hộ kinh doanh Trần Công Tùng (số 59 Hàng Cấp, phường Nam Định) phát hiện trong kho chứa trên 5.000 đôi giày thể thao và dép các loại với tổng giá trị trên 3,7 tỉ đồng.

Kiểm tra cửa hàng và kho chứa hàng của Lã Văn Ước (số 90 Tạ Uyên, xã Yên Mô) phát hiện trong kho chứa trên 2.600 đôi giày các loại với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Qua làm việc, 2 người này cho biết dù không được chủ sở hữu các nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam ủy quyền, đồng ý, cho phép sử dụng các nhãn hiệu để sản xuất, kinh doanh, phân phối hàng hóa trên thị trường. Tuy nhiên, 2 người vẫn thực hiện việc mua giày, dép giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu nổi tiếng để kinh doanh, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng và để bán kiếm lời.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Những đối tượng xâm phạm quyền "sở hữu công nghiệp" của tôn Phương Nam lĩnh án

Những đối tượng xâm phạm quyền "sở hữu công nghiệp" của tôn Phương Nam lĩnh án

(NLĐO) - Buôn bán 8 cuộn tôn giả nhãn hiệu tôn Phương Nam, Nguyễn Minh Hưng (39 tuổi) cùng 2 bị cáo khác lĩnh án tù

Khởi tố vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Bia Sài Gòn

(NLĐO)- Từ hồ sơ, tài liệu của quản lý thị trường chuyển, Công an Bà Rịa-Vũng Tàu đã khởi tố vụ án xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với Bia Sài Gòn Việt Nam.

Công an TPHCM khởi tố chủ chuỗi cửa hàng sneaker nổi tiếng

(NLĐO) - Công an TPHCM xác định chủ chuỗi cửa hàng sneaker nổi tiếng ở TPHCM đã thu lợi bất chính số tiền hơn 3,5 tỉ đồng

Ninh Bình xâm phạm quyền sở hữu Quyền sở hữu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp giả thương hiệu bán hàng nhái
