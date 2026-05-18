TPHCM mạnh tay với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các địa phương, đơn vị liên quan đến việc triển khai thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Mở đợt cao điểm xử lý đến hết ngày 30-5

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, tập trung tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo đó, các sở, ban, ngành; lực lượng chức năng; UBND các các xã, phường, đặc khu tập trung triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn TPHCM, thời gian đến hết ngày 30-5-2026.

Việc triển khai phải bảo đảm đồng bộ, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, không để xảy ra tình trạng kéo dài, tồn đọng; thực hiện nghiêm nguyên tắc không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tập trung vào các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; hành vi vi phạm trên môi trường số, thương mại điện tử.

Ca sĩ Quang Lập và một số người đã bị khởi tố về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan"

Xử nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tiếp tay, bảo kê

Công an TPHCM được phân công chủ trì, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác ngành; tổ chức nắm chắc tình hình, rà soát toàn diện các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất bản, in ấn, quảng cáo, viễn thông, Internet, kho hàng, điểm tập kết, trung chuyển, tài khoản, hội nhóm, website, ứng dụng, nền tảng số, dịch vụ trung gian thanh toán, logistics, các mô hình “kho hàng online” có nguy cơ, điều kiện, biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Tập trung thu thập, phân tích thông tin, tài liệu, dữ liệu điện tử, nhận diện các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng.

Tập trung đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Khẩn trương xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành, đối tượng trung gian, tiếp tay, bảo kê theo đúng quy định pháp luật; đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động lưu trữ, vận chuyển, thanh toán, quảng bá, phát hành, truyền dẫn, phân phối hàng hóa, nội dung vi phạm.

Quá trình đấu tranh, xử lý phải bảo đảm đúng người, đúng hành vi, đúng quy định pháp luật; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, hành vi vi phạm hoặc xử lý không triệt để; không để hình thành các đường dây, tụ điểm hoạt động phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử các vụ án liên tỉnh, xuyên quốc gia

Trong khi đó, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, Tòa án nhân dân TPHCM được phân công phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố trong quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến sở hữu trí tuệ; thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và xét xử theo quy định pháp luật.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ truy tố, xét xử các vụ án xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nhất là các vụ án có tổ chức, quy mô lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia, lợi dụng không gian mạng, thương mại điện tử, nền tảng số để phạm tội.

Lựa chọn các vụ án điển hình, được dư luận xã hội quan tâm để đưa ra xét xử kịp thời, góp phần răn đe, phòng ngừa chung và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.