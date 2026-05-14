Khoa học

Phát hiện khó tin: Đảo nhân tạo 5.000 năm tuổi

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khảo cổ học đã phát hiện nền móng 5.000 năm tuổi của một hòn đảo nhân tạo kỳ lạ ở Scotland - Vương quốc Anh.

Các hòn đảo nhân tạo thường được cho là phát minh hiện đại. Nhưng những gì vừa được phơi bày giữa hồ Loch Bhorgastail ở đảo Lewis, Scotland - Vương quốc Anh, cho thấy công nghệ này đã được con người sử dụng từ hơn 5.000 năm trước, trong thời đại đồ đá mới.

Nhờ công nghệ mới, các nhà khoa học đã phát hiện ra nền móng bằng gỗ và đá tạo nên hòn đảo nhân tạo dạng "crannog" - từ địa phương chỉ những hòn đảo nhỏ có nhà sàn bên trên.

Phát hiện khó tin: Đảo nhân tạo 5.000 năm tuổi - Ảnh 1.

Hòn đảo nhân tạo 5.000 tuổi ở Scotland - Ảnh: ĐẠI HỌC SOUTHAMPTON

Theo nhà khảo cổ học Stephanie Blankshein từ Đại học Southampton (Anh), thành viên nhóm nghiên cứu, các crannog đã được biết đến ở Anh trước đây, nhưng là các di tích thời đồ sắt đến hậu Trung cổ.

Phát hiện mới cho thấy một số crannog đã được xây dựng lần đầu tiên sớm hơn nhiều, vào thời đại đồ đá mới.

Hòn đảo nhân tạo Loch Bhorgastail đã được biết đến trước đây, nhưng việc xác định niên đại vẫn gặp khó khăn suốt nhiều năm. Một số mảnh gốm thời đại đồ đá mới đã được tìm thấy rải rác trong vùng nước xung quanh, nhưng các nhà khảo cổ chưa dám khẳng định chúng thuộc về những người đã tạo nên hòn đảo.

Nhưng những tiến bộ trong công nghệ gần đây đã giúp họ. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kỹ thuật gọi là phép đo ảnh lập thể, giúp ghép nối mô hình ba chiều của một vật thể bằng cách sử dụng các bức ảnh được chụp từ các vị trí khác nhau xung quanh vật thể đó.

Nhưng nhiều đặc điểm quan trọng của hòn đảo nhân tạo ở Loch Bhorgastail - vốn ẩn trong làn nước sâu và đục - đã được hé lộ.

"Khi công tác khai quật tiến triển, người ta nhanh chóng nhận thấy rằng các thành phần trên cạn và dưới nước tạo thành một cấu trúc liên tục duy nhất trải rộng khắp cả hai môi trường và không thể được xử lý riêng biệt" - nhà khảo cổ Blankshein cho biết.

Bên dưới lớp đá bao phủ hòn đảo, họ tìm thấy những nền móng bằng gỗ có niên đại hàng ngàn năm, có thể nhìn thấy trong mô hình đo ảnh kết hợp thông qua một rãnh được đào dưới nước.

Các dữ liệu trên cho thấy người tiền sử đã xây dựng crannog này lần đầu tiên trên một nền tảng bằng gỗ hình tròn, phủ bên trên bằng một "tấm chiếu" đường kính 23 m, đan bằng các cành cây lớn.

Điều này được thực hiện khoảng 5.000 năm trước.

Khoảng 2.000 năm sau, người ta bổ sung thêm nhiều cành cây bụi và gia cố thêm cho đảo nhân tạo bằng đá. Vào một thời điểm nào đó, một con đường đắp bằng đá cũng được xây dựng, nối liền đảo nhân tạo với bờ hồ gần đó.

(NLĐO) - Dấu vết eDNA trong các hẻm núi ngầm ngoài khơi Tây Úc đã tiết lộ sự tồn tại của "thủy quái thời hiện đại" Architeuthis dux.

Một mảnh vỏ Trái Đất đang tách đôi

(NLĐO) - Khí nguyên thủy được Trái Đất "giấu" vào bên trong từ hàng tỉ năm trước đã trào lên ở Zambia.

Ảnh vệ tinh tiết lộ hàng trăm ngôi mộ lạ bên bờ biển Đỏ

(NLĐO) - Những ngôi mộ tập thể khổng lồ, có cái đường kính lên tới 80 m, đã được tìm thấy giữa vùng sa mạc hoang vắng giữa sông Nile và biển Đỏ.

