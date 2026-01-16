Phát hiện kỳ đà hoa "đi lạc" trong vườn, người dân liền báo công an

Ngày 16-1, UBND xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp cho biết vừa tiếp nhận một cá thể kỳ đà hoa do người dân tự nguyện giao nộp công an trước đó.

Chính quyền địa phương đã tiếp nhận kỳ đà hoa từ người dân tự nguyện giao nộp

Ông Nguyễn Trường Giang (ngụ ấp Mỹ Chánh 4, xã Hậu Mỹ) trong lúc làm vườn đã phát hiện con kỳ đà hoa lớn bò vào khu vực vườn nhà nên tổ chức vây bắt. Ông Giang nhận thấy đây là loài động vật hoang dã nên đã chủ động liên hệ với công an địa phương để bàn giao.

Con kỳ đà hoa này có trọng lượng khoảng 8,5 kg, tình trạng sức khỏe ổn định, nhanh nhẹn.

Theo ngành chức năng, kỳ đà hoa là loài động vật hoang dã có tên trong Sách đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Sau khi tiếp nhận kỳ đà hoa, xã Hậu Mỹ đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn tất thủ tục, bàn giao cho đơn vị chức năng để chăm sóc và thực hiện các bước tái hòa nhập môi trường tự nhiên theo quy định.



