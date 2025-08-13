HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Nam thanh niên vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ rừng Nam Cát Tiên

Uyên Châu

(NLĐO)-Nam thanh niên đặt bẫy trong rừng Nam Cát Tiên rồi mang cá thể nhím, cầy voi hương đi bán thì bị công an phát hiện

Ngày 13-8, Công an xã Trị An (Đồng Nai) đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Hạt kiểm lâm khu vực 5 thuộc Chi Cục kiểm lâm Đồng Nai để xử lý về hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Nam thanh niên vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ rừng Nam Cát Tiên- Ảnh 1.

Động vật hoang dã mà L. vận chuyển

Vào tối ngày 11-8, Công an xã Trị An phối hợp với lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng T.H.L. (SN 1998, ngụ tại xã Phú Lý) điều khiển xe máy với một bọc nilon màu đen bên hông xe tại tổ 10, ấp Vĩnh An 3.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện bên trong bọc nilon là một cá thể cầy vòi hương còn sống, nặng 600g.

Nam thanh niên vận chuyển trái phép động vật hoang dã từ rừng Nam Cát Tiên- Ảnh 2.

Đối tượng L. cùng tang vật

Qua kiểm tra trong cốp xe của đối tượng, tổ công tác tiếp tục phát hiện thêm hai cá thể nhím đã chết, không có đầu và nội tạng, với trọng lượng lần lượt là 4 kg và 4,2 kg.

Được biết, số động vật trên do T.H.L đặt bẫy bắt trong rừng Nam Cát Tiên, sau đó liên hệ bán cho một đối tượng khác không rõ lai lịch và hẹn gặp tại xã Trị An để giao dịch.

Trong lúc đứng đợi đối tượng đến mua thì T.H.L. bị lực lượng Công an xã Trị An tuần tra phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Tin liên quan

Bảo vệ động vật hoang dã: Pháp luật và lương tâm cần song hành

Bảo vệ động vật hoang dã: Pháp luật và lương tâm cần song hành

(NLĐO) - Tọa đàm "Bảo vệ động vật hoang dã nhìn từ luật pháp và lương tâm" nhằm cảnh báo, phân tích và đề xuất giải pháp bảo vệ hệ sinh thái rừng bền vững

Theo chân "biệt đội bẫy ảnh" động vật hoang dã giữa đại ngàn Xuân Liên

(NLĐO)- Từ những chuyến xuyên rừng của "biệt đội bẫy ảnh" Vườn quốc gia Xuân Liên (Thanh Hóa), nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm được ghi nhận, phát hiện.

12 cá thể động vật hoang dã sách đỏ thế giới được tái thả về tự nhiên

(NLĐO)- Sau thời gian phục hồi sức khỏe, 12 cá thể động vật hoang dã trong sách đỏ thế giới vừa được Vườn Quốc gia Cúc Phương phối hợp tái thả về tự nhiên

nam thanh niên vận chuyển trái phép động vật hoang dã Công an xã Trị An Vườn Nam Cát Tiên bảo vệ động vật hoang dã Đồng Nai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo