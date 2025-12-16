HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Phát hiện mới về một hành tinh "có thể sống được"

Anh Thư

(NLĐO) - Những đợt bùng phát từ một ngôi sao cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng có thể tiết lộ về khả năng sinh sống trên các hành tinh quanh nó.

Một nghiên cứu mới về hệ sao TRAPPIST-1, nổi tiếng với 7 hành tinh có một số đặc điểm tương đồng với Trái Đất, đã đem về manh mối mới cho cuộc săn tìm sự sống ngoài Trái Đất.

TRAPPIST-1 là một sao lùn đỏ siêu lạnh, nằm cách Trái Đất khoảng 40 năm ánh sáng trong chòm sao Bảo Bình (Aquarius).

Với 7 hành tinh có kích thước chênh lệch không đáng kể so với Trái Đất, trong đó mọt vài hành tinh cho thấy dấu hiệu tồn tại của nước, hệ sao này trở thành "miền đất hứa" cho các nhà sinh vật học vũ trụ.

Thế nhưng có một cản trở: TRAPPIST-1 thường xuyên có những đợt phun trào bức xạ khốc liệt, điều mà các nhà khoa học cho rằng có thể hủy diệt sự sống và tước bỏ khí quyển của các hành tinh ở gần đó.

Phát hiện mới về một hành tinh có thể sống được - Ảnh 1.

Ngôi sao TRAPPIST-1 và 2 trong số 7 thế giới quay quanh nó - Ảnh: NASA

Sử dụng dữ liệu từ Kính viễn vọng không gian James Webb, một nhóm nghiên cứu quốc tế đã kiểm tra kỹ lưỡng 6 vụ bùng phát của ngôi sao lùn đỏ này, được ghi nhận trong các năm 2022 và 2023.

Bằng cách kết hợp các quan sát này với các mô phỏng máy tính, nhóm nghiên cứu đã tái tạo lại các quá trình vật lý thúc đẩy mỗi vụ bùng phát, cho phép họ ước tính các đặc tính của chùm electron gây ra những cơn giận dữ của ngôi sao.

"Nếu mô phỏng những sự kiện này bằng mô hình máy tính, chúng ta có thể phân tích ngược lại cách một vụ bùng phát năng lượng mặt trời có thể ảnh hưởng đến môi trường bức xạ xung quanh mỗi hành tinh" - tác giả chính Ward Howard (Đại học Colorado - Mỹ) giải thích với Space.com.

Họ tập trung vào 3 hành tinh trong "vùng sự sống" của hệ sao, là khu vực mà hành tinh đó có khả năng nhận được nhiệt lượng vừa phải từ sao mẹ để sở hữu nước lỏng theo cùng cách với Trái Đất.

Điều đáng ngạc nhiên là các chùm electron tạo ra những vụ bùng phát này dường như yếu hơn khoảng 10 lần so với những chùm electron được thấy ở các ngôi sao tương tự.

Điều đó giúp trở ngại của sự sống trong hệ sao giảm đi đáng kể nhưng không có nghĩa là hoàn toàn vô hại.

Các tính toán cho thấy một số hành tinh nằm quá gần sao mẹ TRAPPIST-1 có thể đã mất đi bầu khí quyển, khiến chúng chỉ còn là những tảng đá trơ trụi.

Nhưng rất may, một hành tinh thuộc vùng sự sống là TRAPPIST-1e vẫn có thể giữ lại một bầu khí quyển mỏng giống như Trái Đất, một dấu hiệu cho thấy nó có khả năng sống được bất kể có một ngôi sao mẹ hung hãn.

Các kết quả vừa được công bố trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal Letters.

Tin liên quan

Tàu NASA đã thả xuống một thứ có trước cả Mặt Trời

Tàu NASA đã thả xuống một thứ có trước cả Mặt Trời

(NLĐO) - Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một lượng lớn bất ngờ các hạt tiền Mặt Trời trong "gói hàng" của tàu OSIRIS-Rex.

Tìm ra sự thật về tín hiệu lạ NASA bắt được 26 năm trước

(NLĐO) - Tín hiệu tia X bí ẩn XID 925 là "tiếng thét" từ một sự kiện khốc liệt xảy ra tận 3 tỉ năm trước, theo một nhóm nghiên cứu quốc tế.

Bàn chân 3,4 triệu tuổi làm thay đổi lịch sử loài người

(NLĐO) - Một loài tổ tiên chưa từng được biết đến của loài người đã được xác định từ hóa thạch bàn chân kỳ lạ ở Ethiopia.

Trái Đất sự sống Hành tinh Trappist-1 chòm sao Bảo Bình
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo