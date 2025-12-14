Tàu NASA đã thả xuống một thứ có trước cả Mặt Trời

Nghiên cứu mới dẫn đầu bởi TS Ann Nguyen từ Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA đã phát hiện ra một lượng lớn các hạt tiền Mặt Trời trong mẫu vật tiểu hành tinh Bennu, được tàu vũ trụ OSIRIS-Rex thu thập vào năm 2020 và thả xuống Trái Đất vào năm 2023.

Nói với Sci-News, TS Nguyen cho biết các hạt bụi sao tiền Mặt Trời từng được tìm thấy trong các thiên thạch, trong mẫu vật từ sao chổi 81 P/Wild2 được tàu Stardust của NASA thu thập hay mẫu tiểu hành tinh Ryugu được tàu Hayabusa-2 của JAXA (cơ quan vũ trụ của Nhật Bản) thu thập.

Nhưng với mẫu vật Bennu, lượng vật liệu tiền Mặt Trời lớn đến bất ngờ: Gấp 6 lần so với mật độ trung bình trong các mẫu vật khác.

Vật liệu tiền Mặt Trời từ tiểu hành tinh Bennu - Ảnh: NASA

Phát hiện nói trên đem đến dữ liệu quan trọng về nơi mà thiên thể mẹ của Bennu hình thành.

Bennu được cho là một phần của một tiểu hành tinh lớn hơn đã tan vỡ. Phát hiện này cho thấy tiểu hành tinh lớn ban đầu đó đã ra đời trong một vùng cực kỳ giàu bụi của những ngôi sao đang chết.

Khi một ngôi sao giống như Mặt Trời già đi và cạn năng lượng, chúng sẽ bùng lên thành sao khổng lồ đỏ trước khi sụp đổ, chỉ còn trơ lõi - là sao lùn trắng - đồng thời giải phóng một lượng lớn khí bụi vào không gian. Vì vậy, "mẹ" của Bennu đã hình thành từ một khu vực đông đúc các ngôi sao đang sụp đổ.

Tiểu hành tinh mẹ này cũng đã trải qua quá trình biến đổi mạnh mẽ do chất lỏng, nhưng vẫn còn những vùng vật chất ít bị biến đổi hơn trong mẫu vật, cung cấp những hiểu biết về nguồn gốc của nó.

Những mảnh vỡ này giữ lại lượng chất hữu cơ và các hạt silicat tiền Mặt Trời dồi dào hơn, những chất được biết là dễ bị phá hủy do quá trình biến đổi bởi nước trong các tiểu hành tinh.

Phát hiện này cực kỳ quan trọng đối với chúng ta: Vật liệu tiền Mặt Trời và chất hữu cơ bên trong một thiên thể cổ xưa, cổ xưa hơn cả Mặt Trời, là những thành phần cơ bản để tạo nên các khối xây dựng sự sống đầu tiên.

Trong quá khứ, các vật thể khác tương tự như Bennu có thể đã vận chuyển nước và các vật liệu đó vào trong hệ Mặt Trời, từ đó Trái Đất của chúng ta mới được "gieo mầm" sự sống.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy.