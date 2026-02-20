Phát hiện một người nước ngoài tử vong trong khách sạn ở TPHCM

Nơi xảy ra vụ việc.

Ngày 20-2, Công an phường Thông Tây Hội (TPHCM) đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong trong khách sạn.

Vào sáng cùng ngày, nhân viên một khách sạn trong hẻm đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội khi dọn dẹp các phòng thì phát hiện 1 khách nam đã nằm bất động. Kiểm tra nhanh thấy người này đã tử vong nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Thông Tây Hội phối hợp lực lượng y tế nhanh chóng có mặt phong toả, lấy lời khai ban đầu.

Bước đầu xác định nạn nhân có người nước ngoài. Hiện lực lượng chức năng đang xác định danh tính cũng như nguyên nhân tử vong.