Phát hiện một thi thể ở khu vực rạch Giồng Ông Tố

Ngày 28-1, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ chết người chưa rõ nguyên nhân ở phường Bình Trưng.

Khu vực phát hiện thi thể.

Trước đó, lúc 7 giờ 50 sáng 23-1, người dân đi lại ở khu vực rạch Giồng Ông Tố (đoạn gần công viên Lê Hữu Kiều), đường Lê Hữu Kiều, phường Bình Trưng, thì phát hiện một thi thể nam đã tử vong. Vụ việc sau đó được trình báo đến cơ quan chức năng.

Công an phường Bình Trưng phối hợp Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân khoảng 30 tuổi, mặc áo thun ngắn tay màu đen, quần ngắn màu xám.

Công an đề nghị ai là người thân hoặc biết lai lịch thi thể trên thì đến địa chỉ số 9 Đường Võ Nguyên Giáp, phường Tăng Nhơn Phú trình báo hoặc liên lạc qua số điện thoại: 0938277728.