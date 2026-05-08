Phát hiện người phụ nữ lái xe tải chở gần 1 tấn heo chết đưa đi tiêu thụ ở TPHCM

Ngày 8-5, UBND phường Long Nguyên (TPHCM) cho biết đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà P.T.H. (53 tuổi, ngụ xã Bàu Bàng) về hành vi vận chuyển động vật chết, sản phẩm không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y.

Bốc mùi nồng nặc, gần 1 tấn heo chết bị phát hiện trên xe. Ảnh: D.K

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 7-5, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Long Nguyên phối hợp Công an phường cùng Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 kiểm tra một xe tải mang biển số TPHCM do bà H. điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển khoảng 1 tấn heo chết trong tình trạng phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Chiếc xe chở heo bị lực lượng chức năng phát hiện. Ảnh: D.K

Làm việc với cơ quan chức năng, bà H. khai nhận đã thu mua số heo chết trên từ các hộ dân tại phường Long Nguyên để mang đi tiêu thụ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng yêu cầu bà H. chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số heo chết theo đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh thú y, phòng ngừa nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn gốc số heo chết để xử lý theo quy định pháp luật.