Thời sự Xã hội

Đột kích điểm giết mổ vịt ở TPHCM lúc rạng sáng

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Đột kích điểm giết mổ gia cầm không phép trong khu dân cư, lực lượng chức năng phát hiện 354 con vịt và xử phạt 7 triệu đồng.

Clip lực lượng chức năng kiểm tra điểm giết mổ gia cầm không phép

Sáng 24-4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM cho biết đã lập biên bản xử phạt một trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn.

- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra điểm giết mổ gia cầm không phép

Rạng sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành về phòng chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ TPHCM tiến hành kiểm tra đột xuất các điểm giết mổ động vật không phép tại phường Tân Đông Hiệp và khu vực lân cận.

- Ảnh 2.

Đoàn kiểm tra lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Đoàn kiểm tra có sự tham gia của đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM, Chi cục Quản lý thị trường, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát kinh tế và công an địa phương.

Qua kiểm tra 4 điểm nghi vấn, lực lượng chức năng phát hiện 1 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát giết mổ nên đã lập biên bản và xử phạt 7 triệu đồng.

- Ảnh 3.

Nền nhà nhếch nhác, nước thải từ hoạt động giết mổ chảy tràn.

Cụ thể, tại khu phố Tân Thắng (phường Tân Đông Hiệp), đoàn kiểm tra phát hiện bà L.T.V. (SN 1985) tổ chức giết mổ gia cầm tại địa điểm chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 150 kg gia cầm đã được giết mổ. Số sản phẩm này được xử lý nhiệt và chuyển mục đích sử dụng theo quy định.

- Ảnh 4.

Hiện trường giết mổ gia cầm nhếch nhác, không bảo đảm vệ sinh.

Ngoài ra, 354 con vịt còn sống tại điểm này đã được vận chuyển đến cơ sở giết mổ gia cầm tập trung để tiếp tục giết mổ dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM, việc tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm giết mổ trái phép nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và hạn chế ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

Trong thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tương tự.

