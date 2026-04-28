Phát hiện nhiều bất thường khi đồng loạt kiểm tra đột xuất 2 doanh nghiệp ở Khánh Hoà

Theo đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị vừa tiến hành kiểm tra đột xuất đồng loạt 2 doanh nghiệp có cùng địa chỉ tại lô 28 STH22, đường 29, Khu đô thị Lê Hồng Phong 1, phường Nam Nha Trang, gồm Công ty TNHH TM & DV nông sản TAKLA do bà P.B.H (SN 1995) làm giám đốc và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Nhật Pháp do ông Đ.V.C (SN 1987) làm giám đốc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại Công ty TAKLA đang lưu giữ gần 1.300 sản phẩm thực phẩm mang nhãn hiệu TAKLA như: kẹo táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều, táo đỏ Tân Cương, trà sữa dưỡng vị, mật lê tuyết, mật kỷ tử, mật gừng quế hoa hồng, hắc kim táo…

Tuy nhiên, toàn bộ số hàng hóa này đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Lô hàng thực phẩm, táo đỏ Tân Cương không rõ nguồn gốc

Ngoài ra, tổ công tác còn phát hiện và thu giữ hơn 250 thùng nguyên liệu gồm táo đỏ, kỷ tử cùng nhiều máy móc phục vụ hoạt động sản xuất, gia công và đóng gói sản phẩm ngay tại cơ sở.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định ông Đ.V.C đã thu mua nguyên liệu táo đỏ, kỷ tử… không rõ nguồn gốc, sau đó bán lại cho bà P.B.H để tổ chức gia công, đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu TAKLA.

Các sản phẩm này tiếp tục được đưa ra thị trường tiêu thụ thông qua các sàn thương mại điện tử như TikTok Shop và Shopee, dưới các tài khoản "Vân Nam Natural", "Táo đỏ Takla Tân Cương".

Trà dưỡng vị "Vân Nam Đường"

Đáng chú ý, các sản phẩm trên chưa thực hiện đăng ký công bố sản phẩm, không kiểm nghiệm chất lượng theo quy định pháp luật. Từ tháng 6-2024 đến nay, bước đầu xác định các đối tượng đã thu lợi bất chính khoảng 6 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.