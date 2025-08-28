Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - 10 hài cốt liệt sĩ được bọc trong bao tử sĩ, tăng nguyên tấm được phát hiện, quy tập kèm nhiều di vật liên quan.

Từ ngày 13-8 đến ngày 28-8, trong quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re (xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, đã cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ. 

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị- Ảnh 1.

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị- Ảnh 2.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tỉ mẫn cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Duy Đông

Theo đó, 10 hài cốt liệt sĩ nằm ở độ sâu 0,8-1m, được bọc trong bao tử sĩ và tăng nguyên tấm kèm một số di vật như vải dù, dây dù, cúc áo, khuy dày, ống thuỷ tinh, ống thuỷ tinh, dây thông tin, mảnh bom, vỏ đạn AK… 

Vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ cách khu vực 1 - nơi ít tháng trước đơn vị tìm kiếm đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ khoảng 15 m. 

Đặc biệt, hài cốt liệt sĩ số 5 quy tập ngày 20-8 có di vật là một biển nhỏ đeo tay làm bằng nhôm có dòng chữ “SH-18-15X”. 

Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn cung cấp, vị trí phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ trước đây có các đơn vị thuộc Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tham gia chiến đấu ở mặt trận Khe Sanh. 

Sau khi được quy tập, các hài cốt liệt sĩ đang được hương khói, bảo quản, chăm sóc tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh. Đơn vị quy tập đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Tin liên quan

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm di vật có ký hiệu quan trọng

Tìm thấy hài cốt liệt sĩ kèm di vật có ký hiệu quan trọng

(NLĐO) - Hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy có di vật kèm theo là một biển nhỏ đeo tay bằng nhôm có dòng chữ "SH-18-15X".

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh phát biểu xúc động tại lễ an táng 156 hài cốt liệt sĩ

(NLĐO) - Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chính phủ, Quân đội Hoàng gia Campuchia…

hài cốt liệt sĩ phát hiện hài cốt liệt sĩ Phim Mưa đỏ tỉnh Quảng trị quy tập tìm kiếm liệt sĩ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo