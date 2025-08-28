Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị

Từ ngày 13-8 đến ngày 28-8, trong quá trình mở rộng khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Xa Re (xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4, đã cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 tỉ mẫn cất bốc hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Duy Đông

Theo đó, 10 hài cốt liệt sĩ nằm ở độ sâu 0,8-1m, được bọc trong bao tử sĩ và tăng nguyên tấm kèm một số di vật như vải dù, dây dù, cúc áo, khuy dày, ống thuỷ tinh, ống thuỷ tinh, dây thông tin, mảnh bom, vỏ đạn AK…

Vị trí phát hiện hài cốt liệt sĩ cách khu vực 1 - nơi ít tháng trước đơn vị tìm kiếm đã quy tập được 8 hài cốt liệt sĩ khoảng 15 m.

Đặc biệt, hài cốt liệt sĩ số 5 quy tập ngày 20-8 có di vật là một biển nhỏ đeo tay làm bằng nhôm có dòng chữ “SH-18-15X”.

Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn cung cấp, vị trí phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ trước đây có các đơn vị thuộc Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tham gia chiến đấu ở mặt trận Khe Sanh.

Sau khi được quy tập, các hài cốt liệt sĩ đang được hương khói, bảo quản, chăm sóc tại Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh. Đơn vị quy tập đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.