Phát hiện nhiều ngư dân làm chuyện đáng lên án trên biển

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Phát hiện nhiều ngư dân làm chuyện đáng lên án trên biển

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Ngoài phát hiện 2 tàu cá tàng trữ dụng cụ kích điện, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều ngư dân tham gia vận chuyển thuốc nổ.

Ngày 22-9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị này phát hiện và bắt giữ 2 tàu đánh cá có hành vi tàng trữ dụng cụ kích điện.

Hai tàu cá bị bắt giữ do ông Hoàng Quang Tiến (SN 1976) và ông Đào Văn Đổng (SN 1977; cùng ngụ phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) làm chủ. Đơn vị này đã tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính 2 tàu cá trên với số tiền 25 triệu đồng và tịch thu tang vật theo quy định.

Phát hiện nhiều ngư dân vận chuyển thuốc nổ và sử dụng dụng cụ kích điện trên biển - Ảnh 1.

Phát hiện nhiều ngư dân vận chuyển thuốc nổ và sử dụng dụng cụ kích điện trên biển - Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ ngư dân vận chuyển thuốc nổ và tàu cá tàng trữ dụng cụ kích điện. Ảnh: HOÀI NAM

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với 3 đối tượng có hành vi vận chuyển vật liệu nổ.

Trước đó, lúc 9 giờ 30 phút, ngày 15-9, tại khu vực mép nước, hướng Đông Bắc đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phát hiện và bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Ngọc Tới (SN 1980, ngụ xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị), đang có hành vi vận chuyển 1,96 kg thuốc nổ TNT, 3 dây cháy chậm và 7 kíp nổ.

Sau khi ông Hồ Ngọc Tới bị bắt, ngày 16-9, 2 người khác là ông Phan Văn Quý (SN 1977) và Phan Trung Dũng (SN 1976; cùng ngụ xã Cửa Tùng) đã đến Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện những người liên quan cùng tang vật đã được Đồn Biên phòng Cồn Cỏ bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Bắt tàu cá dùng xung điện tận diệt hải sản

Bắt tàu cá dùng xung điện tận diệt hải sản

(NLĐO)-Trong lúc tuần tra kiểm soát, cơ quan chức năng Quảng Trị đã phát hiện một tàu cá sử dụng 160 m dây điện cùng máy phát điện, đồ lặn đang "tận diệt" thủy, hải sản dưới đáy biển.

Rà cá bằng xung điện, người chết, người nguy kịch

(NLĐO) – Trong lúc rà cá bằng xung điện, 1 nam thanh niên 23 tuổi ở Quảng Trị trượt chân té ngã xuống nước, bị điện giật chết tại chỗ.

Mua thuốc nổ trên mạng, chế tạo gần 1 tấn pháo

(NLĐO) - Đặt mua thuốc nổ trên mạng, Nguyễn Văn Kiêm (50 tuổi, ở Hải Phòng) đã tự cuốn gần 1 tấn pháo nổ để bán trong dịp Tết Nguyên đán 2024

ngư dân hành vi đáng lên án Biên phòng tỉnh Quảng trị Thuốc nổ TNT kích điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo