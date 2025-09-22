Phát hiện nhiều ngư dân làm chuyện đáng lên án trên biển

Ngày 22-9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị này phát hiện và bắt giữ 2 tàu đánh cá có hành vi tàng trữ dụng cụ kích điện.

Hai tàu cá bị bắt giữ do ông Hoàng Quang Tiến (SN 1976) và ông Đào Văn Đổng (SN 1977; cùng ngụ phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) làm chủ. Đơn vị này đã tiến hành lập biên bản, xử phạt hành chính 2 tàu cá trên với số tiền 25 triệu đồng và tịch thu tang vật theo quy định.

Lực lượng biên phòng phát hiện bắt giữ ngư dân vận chuyển thuốc nổ và tàu cá tàng trữ dụng cụ kích điện. Ảnh: HOÀI NAM

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với 3 đối tượng có hành vi vận chuyển vật liệu nổ.

Trước đó, lúc 9 giờ 30 phút, ngày 15-9, tại khu vực mép nước, hướng Đông Bắc đặc khu Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị), Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phát hiện và bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Ngọc Tới (SN 1980, ngụ xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị), đang có hành vi vận chuyển 1,96 kg thuốc nổ TNT, 3 dây cháy chậm và 7 kíp nổ.

Sau khi ông Hồ Ngọc Tới bị bắt, ngày 16-9, 2 người khác là ông Phan Văn Quý (SN 1977) và Phan Trung Dũng (SN 1976; cùng ngụ xã Cửa Tùng) đã đến Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện những người liên quan cùng tang vật đã được Đồn Biên phòng Cồn Cỏ bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định.