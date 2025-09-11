HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khoảnh khắc hàng chục người lao xuống bến Hà Thôn cứu tàu cá bốc cháy

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Giữa trưa nắng, con tàu của ngư dân Quảng Trị bất ngờ phát hỏa ngay tại bến Hà Thôn. Hàng chục người lao vào ứng cứu.

Khoảnh khắc hàng chục người lao xuống bến Hà Thôn cứu tàu cá bốc cháy- Ảnh 1.

Tàu cá bị lửa thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy

Chiều 11-9, Đồn Biên phòng Nhật Lệ - Bộ đội Biên phòng Quảng Trị - cho biết một tàu cá của ngư dân địa phương gặp sự cố khi đang neo đậu trên sông Nhật Lệ, gần cầu Nhật Lệ 2.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, tàu cá mang số hiệu QB-91866-TS của anh Hoàng Canh (33 tuổi, trú thôn Hà Thôn, phường Đồng Hới, Quảng Trị) bất ngờ bốc cháy khi đang neo đậu tại bến Hà Thôn, gần cầu Nhật Lệ 2.

Khoảnh khắc hàng chục người lao xuống bến Hà Thôn cứu tàu cá bốc cháy- Ảnh 2.

Tàu cá bị lửa thiêu rụi hoàn toàn sau vụ cháy

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ điều 10 cán bộ, chiến sĩ cùng ca nô chuyên dụng tiếp cận hiện trường. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cùng nhiều người dân cũng tham gia ứng cứu.

Sau hơn một giờ, đến 13 giờ 10, đám cháy được khống chế, ngăn lửa lan sang các tàu thuyền khác trong khu vực.

Hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra, cơ quan chức năng thống kê thiệt hại. Đồn Biên phòng Nhật Lệ cũng khuyến cáo ngư dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, máy móc trên tàu để hạn chế nguy cơ sự cố tương tự.

