Thời sự Xã hội

Phát hiện nhiều túi ni-lon nghi chứa ma tuý dạt vào bờ biển Quảng Trị

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển, một người dân ở Quảng Trị đã phát hiện 10 túi ni-lon nghi chứa ma tuý dạt vào bờ

Chiều 19-11, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận người dân vừa phát hiện 10 túi ni-lon nghi chứa ma túy dạt vào bờ biển thôn Hà Tây, xã Nam Cửa Việt.

Trước đó, trưa 18-11, Đồn Biên phòng Triệu Vân nhận được thông tin từ người dân về việc trong lúc đi nhặt củi dọc bờ biển thôn Hà Tây, đã phát hiện 1 túi ni-lon, bên trong có các túi nhỏ (màu xanh, hồng) nghi chứa ma túy.

Phát hiện nhiều túi ni-lon nghi chứa ma tuý dạt vào bờ biển Quảng Trị - Ảnh 1.

10 túi ni-lon nghi chứa ma tuý dạt vào bờ biển Quảng Trị. Ảnh: Xuân Thế

Phát hiện nhiều túi ni-lon nghi chứa ma tuý dạt vào bờ biển Quảng Trị - Ảnh 2.

Phát hiện nhiều túi ni-lon nghi chứa ma tuý dạt vào bờ biển Quảng Trị - Ảnh 3.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Triệu Vân đã cử lực lượng đến bảo vệ hiện trường. Qua kiểm tra, phát hiện tại hiện trường có 1 túi ni-lon lớn chứa 10 túi nhỏ, kích thước mỗi túi là 6,5x9 cm.

Bên trong những túi ni-lon nhỏ có chứa các viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp), đã bị ướt, mềm nhũn, trộn lẫn vào nhau, không thể kiểm đếm được số lượng viên. Tổng khối lượng khoảng 300g.

Đồn Biên phòng Triệu Vân đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, kêu gọi người dân khi phát hiện sự việc tương tự cần báo tin ngay cho cơ quan chức năng.


CLIP: Xe đầu kéo trong vụ tài xế bị lũ cuốn ở Quảng Trị đã được trục vớt, hé lộ hình ảnh đầu tiên

(NLĐO) - Trưa 19-11, xe đầu kéo trong vụ tài xế mất tích khi vượt ngầm tràn ngập lũ ở Quảng Trị đã được trục vớt, đưa lên bờ

Hơn 58 kg ma tuý "đội lốt" kẹo sô-cô-la đi máy bay về Việt Nam

(NLĐO)- Số ma túy được đối tượng đựng trong túi nylon, cất giấu tinh vi trong các túi kẹo sô-cô-la đóng trong thùng carton để "nguỵ trang", nhằm qua mặt lực lượng chức năng

Xác định 26 tổ chức tội phạm buôn bán, vận chuyển ma tuý từ Lào vào Việt Nam

(NLĐO)-Sau 6 tháng triển khai thực hiện bản ghi nhớ giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam và Lào về hợp tác phòng, chống ma túy đã xác định có 26 tổ chức tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

