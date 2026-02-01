HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Phát hiện ổ mại dâm trong khách sạn ở TPHCM

Anh Vũ

(NLĐO) - Ập vào một phòng khách sạn, cảnh sát bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Ngày 1-2, thông tin từ Công an phường Gò Vấp, TPHCM cho biết vừa phá ổ mại dâm trong khách sạn ở đường Nguyễn Văn Lượng.

Phát hiện ổ mại dâm trong khách sạn ở TPHCM: Công an Gò Vấp triệt phá thành công - Ảnh 1.

Các cô gái bị Công an phường Gò Vấp đưa về trụ sở.

Trước đó, an ninh cơ sở phát hiện khách sạn trên đường Nguyễn Văn Lượng, phường Gò Vấp có biểu hiện hoạt động chứa mại dâm và môi giới bán dâm. Đáng nói, khách sạn này hoạt động tinh vi, cố tình qua mắt lực lượng chức năng.

Sau thời gian theo dõi, lúc 2 giờ ngày 24-1, Công an phường Gò Vấp quyết định đột kích.

Tại phòng 502, công an bắt quả tang một cặp nam nữ đang mua bán dâm. Ngoài ra, tại phòng 103 và 302, công an cũng phát hiện 7 cô gái đang chờ tới lượt để bán dâm.

Qua lời khai ban đầu, các cô gái cho biết "kéo" khách về khách sạn để bán dâm và thống nhất tỉ lệ ăn chia với người môi giới. 

Tin liên quan

Đang uống cà phê, bị công an ập vào bắt giữ do trộm iPad của nữ sinh viên

Đang uống cà phê, bị công an ập vào bắt giữ do trộm iPad của nữ sinh viên

(NLĐO) - Hai nghi phạm đã lẻn vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM) lấy trộm tài sản của nữ sinh viên thực tập

Yêu cầu gái bán dâm quay clip cảnh "nóng" rồi tống tiền khách mua dâm 480 triệu đồng

(NLĐO) - Đỗ Mạnh Quang môi giới mại dâm, yêu cầu cô gái bán dâm quay lại cảnh quan hệ tình dục rồi cùng bạn gái dùng video này tống tiền người mua dâm

Lập hơn 50 nhóm trên Telegram môi giới mại dâm, lừa tiền tỉ của khách mua dâm

(NLĐO)- Hai thanh niên ở Hưng Yên đã tạo lập hơn 50 nhóm Telegram "Gái Gọi, Checker" trên toàn quốc với hơn 25.000 thành viên để đăng bài môi giới mại dâm rồi lừa đảo hàng tỉ đồng đặt cọc của khách mua dâm

mua dâm ổ mại dâm
