Đang uống cà phê, bị công an ập vào bắt giữ do trộm iPad của nữ sinh viên

Thông tin từ Công an phường An Đông, TPHCM cho hay 2 kẻ trộm cắp tài sản của nữ sinh viên ở Bệnh viện Nguyễn Tri Phương vừa bị bắt giữ.

Công an phường An Đông trao trả tài sản cho chị N.

Khoảng 10 giờ sáng 31-1, chị N. (sinh viên thực tập tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đường Nguyễn Trãi, phường An Đông) đến công an địa phương trình báo bị trộm 1 ba lô, bên trong có iPad, tai nghe...

Xác định vụ việc ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường y tế, Công an phường An Đông phối hợp vớ Công an TPHCM triển khai truy xét kẻ trộm.

Chỉ 1 giờ sau, lực lượng công an đã bắt giữ 2 nghi phạm khi họ đang uống cà phê tại phường Phú Trung, TPHCM.

Do 2 nghi phạm chưa kịp tiêu thụ tài sản, công an đã thu hồi, bàn giao lại cho chị N.

Cùng ngày 31-1, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Tâm (45 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, khuya 17-1, ông Lư Minh Bảo (49 tuổi, tài xế xe công nghệ) sạc pin xe máy điện ở đường Quang Trung, phường Gò Vấp thì ngủ quên. Tỉnh dậy, ông thấy mất điện thoại iPhone 15 Pro Max (mua 2 năm trước với số tiền hơn 30 triệu đồng). Vụ việc được ông Bảo trình báo lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, Công an phường Gò Vấp vào cuộc xác định Tâm đã trộm đi điện thoại.

Đến 21 giờ ngày 23-1, phát hiện Tâm đang chạy xe trên đường Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc nên công an "đón lõng".

Làm việc với công an, Tâm cho biết là tài xế xe công nghệ Grab và không biết gì về điện thoại của ông Bảo. Tuy nhiên, qua đấu tranh, Tâm khai nhận thời điểm trên, khi đi ngang đường Quang Trung phát hiện ông Bảo ngủ quên, Tâm tiếp cận rồi lấy đi điện thoại.

Do không biết mật khẩu, Tâm bán điện thoại cho một người không quen biết tại khu vực Bến xe Miền Tây với giá 1,8 triệu đồng lấy tiền tiêu xài.

Trước đó, năm 2022, Tâm có một tiền sự về tội "trộm cắp tài sản".