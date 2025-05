Phát hiện quả bom hơn 900 kg gần chân cầu Hòa Bình

Ngày 19-5, lực lượng làm nhiệm vụ rà phá bom mìn, vật nổ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình đã phát hiện, trục vớt thêm được một lượng lớn vật nổ tồn sót sau chiến tranh tại khu vực lòng sông Đà, gần chân cầu Hòa Bình thuộc địa bàn phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình.

Lực lượng chức năng phát hiện một nửa phần đầu quả bom có trọng lượng hơn 900 kg gần chân cầu Hòa Bình. Ảnh: MXH

Trong đó, đáng chú ý nhất là đã dò tìm, phát hiện, trục vớt thành công một nửa phần đầu quả bom có trọng lượng hơn 900 kg tồn sót sau chiến tranh tại lòng sông Đà. Vị trí phát hiện quả bom nằm cách cầu Hòa Bình khoảng 100 m và nằm ở độ sâu gần 1 m nước khi Nhà máy thủy điện Hòa Bình điều chỉnh hoạt động sản xuất để giảm mức nước tại khu vực hạ lưu. Đây là loại bom có sức công phá rất mạnh với bán kính sát thương bằng mảnh văng lên đến hàng trăm mét.

Bên trong quả bom có chứa hàng trăm kg thuốc nổ mạnh loại TNT. Phần quả bom được trục vớt vẫn còn nguyên ngòi nổ và lượng thuốc nổ có trọng lượng khoảng 100 kg. Với lượng thuốc nổ còn lại, trong trường hợp phát nổ sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn cầu Hòa Bình và các công trình kiến trúc xung quanh cũng như gây mất an toàn cho người và phương tiện khi qua lại trên các cầu, các công trình kiến trúc.

Sau khi phát hiện, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành trục vớt thành công và đưa phần quả bom tới vị trí bảo đảm an toàn. Hiện, lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm phần còn lại của quả bom tại khu vực lòng sông Đà và các khu vực xung quanh.

Ngoài việc trục vớt thành công phần quả bom nói trên, cũng trong ngày 19-5, lực lượng làm nhiệm vụ còn phát hiện, trục vớt 112 vật nổ, bom đạn tồn sót sau chiến tranh tại khu vực lòng sông Đà, nằm cách không xa khu vực giới hạn an toàn của Nhà máy thủy điện Hòa Bình (vị trí ngang và phía trên ngòi Đúng). Trong đó, bao gồm 20 quả bom bi quả dứa màu vàng, 88 viên đạn 12,7 mm và 4 quả lựu đạn.

Toàn bộ các vật nổ được phát hiện đều ở trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm, các chốt an toàn đã bị hủy, cơ chế kích nổ đã được kích hoạt, do vậy có khả năng phát nổ cao, gây nguy hiểm cho người, phương tiện và các công trình kiến trúc tại các khu vực xung quanh. Sau khi trục vớt, số vật liệu nổ, bom mìn trên đã được đưa về vị trí an toàn theo quy định để chuẩn bị cho các phương án hủy nổ.

Nhiều quả đạn được phát hiện gần chân cầu Hòa Bình. Ảnh: MXH

Được biết, công tác rà phá bom, mìn, vật nổ tại khu vực sông Đà, gần thủy điện Hòa Bình được lực lượng chức năng tiến hành từ ngày 6-5-2025 đến ngày 6-6-2025.