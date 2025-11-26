Phát hiện số lượng lớn bánh kẹo bán Tết không rõ xuất xứ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phát hiện số lượng lớn bánh kẹo bán Tết không rõ xuất xứ

Nguyễn Hải

(NLĐO) – Cơ quan chức năng bắt giữ số lượng lớn thực phẩm đóng gói, kẹo dẻo không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội quản lý thị trường (QLTT) số 11 trực thuộc Chi cục QLTT TPHCM ngày 25-11, đã kiểm tra một cơ sở kinh doanh tại phường Bình Trị Đông. Qua đó phát hiện tại đây đang chứa trữ, kinh doanh 150 kg kẹo dẻo không hiệu, không có nhãn hàng hóa, không rõ xuất xứ, không thể hiện thông tin về ngày sản xuất, hạn sử dụng,...

Phát hiện bánh kẹo Tết không rõ xuất xứ gây lo ngại cho sức khỏe người tiêu dùng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra điểm kinh doanh kẹo

Trước đó, Đội QLTT số 11 cũng kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường An Lạc. Tại đây, đội đã phát hiện 3.025 gói bì phở vị đậu măng cay, không hiệu; 1.584 gói mì căn hiệu Xiao Shu Tiao Wei; 528 gói bánh Mochi hiệu YLANG LIVE, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không thể hiện xuất xứ, không có ngày sản xuất và hạn sử dụng,... Trị giá số hàng vi phạm là gần 30 triệu đồng.

Phát hiện bánh kẹo Tết không rõ xuất xứ gây lo ngại cho sức khỏe người tiêu dùng - Ảnh 2.

Nhiều loại thực phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ, ngày sản xuất, hạn sử dụng...

Đội Quản lý thị trường số 11 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên, đề xuất xử lý các hành vi vi phạm hành chính có liên quan và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm theo quy định.

Theo Chi cục QLTT TPHCM, trong những tháng cuối năm, thị trường thực phẩm có diễn biến phức tạp. Một số cơ sở kinh doanh vì trục lợi đã đưa ra thị trường các loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng.

Tin liên quan

Vụ tố cáo người nổi tiếng trên mạng xã hội C.T.H. bán hàng lậu: Phức tạp, có dấu hiệu hình sự

Vụ tố cáo người nổi tiếng trên mạng xã hội C.T.H. bán hàng lậu: Phức tạp, có dấu hiệu hình sự

(NLĐO) - Theo Bộ Công Thương, vụ tố cáo bà C.T.H., nổi tiếng trên mạng xã hội, bán hàng nhập lậu tương đối phức tạp, có một số dấu hiệu liên quan tới hình sự.

Bộ Công Thương đang phối hợp xử lý vụ một người nổi tiếng trên mạng xã hội bị tố bán hàng lậu

(NLĐO) - Liên quan tới đơn tố cáo với bà C.T.H. bán hàng lậu, Bộ Công Thương đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành xử lý.

Hàng nhái, hàng lậu: Bắt vụ này, mọc vụ khác

Liên tiếp phát hiện các vụ hàng giả, hàng nhập lậu trước Tết Ất Tỵ 2025, song như "bắt cóc bỏ dĩa" - bắt vụ này lại thì mọc lên vụ khác

hóa đơn quản lý thị trường Tết bán tết lậu xuất xứ kẹo bánh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo