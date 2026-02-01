HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phát hiện thi thể nữ Phó giám đốc ngân hàng trôi trên sông

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau nhiều ngày mất tích, thi thể nữ Phó giám đốc một chi nhánh ngân hàng được phát hiện trôi trên sông.

Ngày 1-2, lãnh đạo UBND xã Mường La (tỉnh Sơn La), cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn phối hợp với cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể bà L.T.C. (44 tuổi, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La), Phó Giám đốc Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Mường La, trên sông Đà.

Phát hiện thi thể nữ Phó Giám đốc ngân hàng trên sông - Ảnh 1.

Thi thể nữ Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng được phát hiện trên sông. Ảnh: MXH

Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân nằm ở đoạn sông gần chân Thủy điện Sơn La. 

Sau khi được tìm thấy, thi thể bà C. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Trước đó, vào sáng 29-1, Công an xã Mường La tiếp nhận thông tin từ Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Mường La, về việc không thấy bà C. đến cơ quan làm việc, đồng thời không thể liên lạc được qua điện thoại.

Gia đình bà C. cho biết đã mất liên lạc với bà từ chiều 28-1. Trích xuất camera an ninh cho thấy vào thời điểm này, bà C. rời khỏi trụ sở Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Mường La.

Nhận được thông tin, Công an xã Mường La đã phát thông báo tìm người mất tích và triển khai các biện pháp tìm kiếm trên địa bàn và khu vực sông Đà. Đến gần trưa 31-1, thi thể nạn nhân được phát hiện trên sông Đà.

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

