Phát hiện thi thể phụ nữ tại cảng cá ở TP Huế

Tối 4-10, cơ quan chức năng TP Huế đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân cái chết của một người được phát hiện tại bến số 2 Cảng cá Thuận An, phường Thuận An, TP Huế.

Thi thể nữ được phát hiện trong tư thể nằm sấp, nổi trên mặt nước tại khu vực neo đậu tàu thuyền thuộc bến số 2 Cảng cá Thuận An. Ảnh: Quốc Văn.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, một số ngư dân ra âu neo đậu tàu thuyền tại bến số 2 Cảng cá Thuận An thì hốt hoảng phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi trên mặt nước, đoạn sát bờ.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Thuận An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân vớt thi thể người phụ nữ xấu số đưa lên bờ, bảo vệ hiện trường và tiến hành các thủ tục theo quy định.

Nạn nhân được xác định là một phụ nữ khoảng từ 50 - 60 tuổi, trong tình trạng chưa phân huỷ, trên người mặc quần màu tím, áo sẫm màu, chưa rõ danh tính. Hiện, cơ quan công an, chính quyền địa phương đang thông báo để tìm người thân của nạn nhân đến nhận và lo hậu sự.