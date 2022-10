Chiều 7-10, ông Nguyễn Hữu Tâm - Chủ tịch UBND xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) - cho biết cơ quan công an đang vào cuộc điều tra nguyên nhân 1 trẻ mầm non tử vong tại Trường Mầm non Bắc Sơn đóng trên địa bàn.



Nạn nhân là cháu Phạm Thái S. (SN 2018) học lớp chồi Trường Mầm non Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi xong bữa trưa, hơn 200 trẻ đang theo học ở trường vào giờ ngủ trưa như thường lệ. Đến 14 giờ, các cháu dậy, duy chỉ cháu S. còn nằm.

Khi cô giáo lại đánh thức thì cháu S. nằm bất động. Nhà trường lập tức đưa đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa khu vực Bắc Sơn nhưng nhận được kết luận cháu đã tử vong trước khi vào phòng khám.

Bà Phạm Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn, cho biết cơ quan công an đang khám nghiệm tử thi tìm hiểu nguyên nhân cháu S. tử vong. Bố mẹ S. đi lao động nước ngoài, cháu ở nhà với ông nội.