Pháp luật

Phát hiện "tổng kho" 30.000 sản phẩm Gucci, Hermès, Louis Vuitton... giả mạo trị giá hơn 30 tỉ đồng

Tuấn Minh

(NLDO)- Hai chủ cở sở kinh doanh bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện buôn bán hàng giả mạo các thương hiệu nổi tiếng với tổng trị giá hơn 30 tỉ đồng

Ngày 27-5, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền (SN 1993, ngụ phường Đông Quang) và Trịnh Đình Nam (SN 1994, ngụ phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" khi buôn bán hàng giả mạo với tổng trị giá hàng hóa bán ra thị trường trên 30 tỉ đồng.

Khởi tố 2 bị can bán hàng giả mạo trị giá hơn 30 tỉ đồng - Ảnh 1.

2 bị can bị khởi tố vì buôn bán hàng giả mạo có tổng trị giá hơn 30 tỉ đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này phát hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn.

Dù được "quảng cáo" là hàng hiệu chính hãng, song các sản phẩm đều có giá bán rẻ bất thường. Nhiều tài khoản thường xuyên livestream, đăng tải video quảng cáo các sản phẩm túi xách, kính, quần áo, giày dép mang nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng với những lời giới thiệu hấp dẫn như "hàng cao cấp", "full box", "xả kho", "hàng hiệu giá ưu đãi"… thu hút lượng lớn người theo dõi và đặt mua.

Từ những tài liệu thu thập được, ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra kho chứa hàng của Nguyễn Thị Hiền tại phố Tây Sơn, phường Đông Quang.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong kho có trên 3.000 sản phẩm túi xách, khăn, kính… mang các nhãn hiệu Louis Vuitton, MLB, Charles & Keith, Dior, Chanel, GOYARD, Gucci, CELINE, Lacoste… có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam.

Nguyễn Thị Hiền khai báo do nhận thấy nhu cầu mua hàng hiệu giá rẻ của một bộ phận khách hàng tăng cao nên từ đầu năm 2025, Hiền đã thông qua mạng xã hội tìm mua hàng hóa giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.

Khởi tố 2 bị can bán hàng giả mạo trị giá hơn 30 tỉ đồng - Ảnh 2.

Công an lấy lời khai của Nguyễn Thị Hiền

Một ngày sau, ngày 17-5, lực lượng trên đã tiến hành kiểm tra cửa hàng "Nam Vũ Luxury" tại số 141 Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành do Trịnh Đình Nam làm chủ, phát hiện nhiều mặt hàng quần áo, giày dép, dây thắt lưng giả mạo các nhãn hiệu Gucci, Hermès, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Lacoste, Nike, Adidas, D&G.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đều biết rõ các nhãn hiệu nêu trên được bảo hộ tại Việt Nam nhưng vẫn cố ý nhập, kinh doanh hàng giả nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của các đối tượng đã xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu công nghiệp được pháp luật bảo hộ, ảnh hưởng môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi người tiêu dùng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Hành trình bóc gỡ 3 đường dây buôn lậu, hàng giả quy mô lớn ở Tây Ninh

Hành trình bóc gỡ 3 đường dây buôn lậu, hàng giả quy mô lớn ở Tây Ninh

(NLĐO)- Công an Tây Ninh liên tiếp triệt phá các đường dây thuốc lá lậu, phân bón giả, dầu gió giả hoạt động tinh vi qua mạng xã hội

Hàng giả bày bán công khai, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM nói đã làm ngày, làm đêm

(NLĐO) - Để giải quyết triệt để tình trạng hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp

Quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái

Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đồng loạt ra quân, kiểm tra các điểm nóng về kinh doanh hàng vi phạm sở hữu trí tuệ

