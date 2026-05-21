Thời sự

Hàng giả bày bán công khai, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM nói đã làm ngày, làm đêm

Thiện An

(NLĐO) - Để giải quyết triệt để tình trạng hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, TPHCM sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp

Chiều 21-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Xử lý hàng giả theo tinh thần "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ"

Tại họp báo, phóng viên đặt vấn đề lâu nay, tình trạng bán hàng giả, hàng nhái tại các địa điểm du lịch lớn như Trung tâm Thương mại Saigon Square, chợ Bến Thành... đã không còn là câu chuyện lạ lẫm. Dù cơ quan chức năng đã nhiều lần ra quân xử phạt, nhưng tình trạng không hề giảm.

Thậm chí vừa qua, tại Trung tâm Thương mại Saigon Square, khi Đội Quản lý thị trường số 4 xuất hiện để kiểm tra, hệ thống loa nội bộ và bộ đàm được kích hoạt để thông báo cho các gian hàng. Vì vậy, nhiều cửa hàng nhanh chóng đóng cửa nhằm né tránh lực lượng chức năng.

Phóng viên đề nghị Chi cục Quản lý thị trường TPHCM cho biết các giải pháp để giải quyết triệt để tình trạng hàng giả, hàng nhái được bày bán công khai giữa trung tâm thành phố.

Hàng giả bày bán công khai, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM nói đã làm ngày, làm đêm - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi họp báo

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM, cho biết công tác phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của lực lượng Quản lý thị trường.

Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương, UBND TPHCM và Sở Công Thương thành phố, Chi cục Quản lý thị trường thành phố đã ban hành Kế hoạch cao điểm giám sát, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hàng giả bày bán công khai, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM nói đã làm ngày, làm đêm - Ảnh 2.

Lực lượng Quản lý thị trường TPHCM kiểm tra hàng hóa tại Sài Gòn Square

Theo đó, tập trung tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu; bảo đảm số vụ việc được xử lý trong tháng 5-2026 tăng tối thiểu 20% so với tháng 5-2025 và duy trì kết quả thực hiện ở mức cao trong các tháng tiếp theo, không để tình trạng vi phạm tái diễn.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM Nguyễn Quang Huy cho biết đơn vị đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, mỗi ngày đều là cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường; liên tục ra quân, thường xuyên, không ngừng nghỉ, với tinh thần "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "việc hôm nay không để ngày mai".

Giám sát, kiểm soát thị trường: vừa công khai, vừa bí mật

Ông Nguyễn Quang Huy cho biết để giải quyết triệt để tình trạng hàng giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp.

Theo đó, tăng cường công tác ngoài giờ, ngày nghỉ, bố trí đủ lực lượng sẵn sàng phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin, thẩm tra, xác minh, kiểm tra, xử lý đột xuất gắn với việc chấn chỉnh hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính.

Phối hợp với các đơn vị như Công an, Ban quản lý chợ, trung tâm thương mại, UBND phường/xã, đặc khu sẽ kiểm tra đồng loạt, thường xuyên tại các khu vực nóng, nổi cộm như chợ Bến Thành, Sài Gòn Square...

Giám sát, kiểm soát thị trường được thực hiện vừa công khai, vừa bí mật; kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân trên các kênh bán lẻ, đại lý không chính thức, nhất là các sàn giao dịch thương mại điện tử và mạng xã hội.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc Công an TPHCM, thiết lập cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin thường xuyên; phối hợp tổ chức kiểm tra các vụ việc phức tạp, tại địa bàn, đối tượng trọng điểm; kịp thời chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm.

Đề nghị các nhãn hàng lớn thường xuyên cử người phối hợp, cung cấp dấu hiệu nhận biết nhanh cho lực lượng chức năng để rút ngắn thời gian lập hồ sơ, xử lý tang vật ngay tại hiện trường.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã kiểm tra, xử lý 882 trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn toàn TPHCM.

Đơn vị đã xử phạt với số tiền hơn 5,1 tỉ đồng và đã chuyển cơ quan điều tra 2 vụ có dấu hiệu tội phạm.

Riêng tại khu vực chợ Bến Thành và Sài Gòn Square cũng đã kiểm tra, xử lý 71 vụ vi phạm, đã tạm giữ 1.574 đơn vị sản phẩm hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá hơn 431 triệu đồng; đã xử phạt với số tiền phạt hơn 307 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.


Quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái

Lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đồng loạt ra quân, kiểm tra các điểm nóng về kinh doanh hàng vi phạm sở hữu trí tuệ

Tiếp tục bắt hàng giả tại trung tâm Saigon Square và chợ Bến Thành

(NLĐO) – Ngày 14-5, Chi cục QLTT TPHCM tạm giữ hàng ngàn sản phẩm quần áo, mắt kính, đồng, túi xách giả mạo bị tạm giữ tại thiên đường mua sắm.

Sản xuất hàng giả, một giám đốc ở Cần Thơ bị khởi tố

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ vừa triệt phá đường dây sản xuất nước hoa giả quy mô lớn do một cặp vợ chồng điều hành, thu giữ hàng ngàn chai thành phẩm.

