Thời sự

Phát hiện trạm BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo tại TP HCM

Thùy Linh

(NLĐO) - Trong 1 tuần qua, Cục Tần số vô tuyến điện phát hiện 2 vụ việc dùng trạm thu phát sóng di động giả mạo (BTS giả) phát tán tin nhắn lừa đảo.

Chiều 14-8 vừa qua, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông tin lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng sử dụng thiết bị BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo tại TP HCM.

Phát hiện trạm BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo tại TP HCM - Ảnh 1.

Phát hiện trạm BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo

Vụ việc được xử lý nhờ sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II – Cục Tần số vô tuyến điện và đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Trong vụ việc vi phạm trên, đối tượng phát tán nội dung tin nhắn được xác định là lừa đảo nhận giao hàng trực tuyến.

Phát hiện trạm BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo tại TP HCM - Ảnh 2.

Tin nhắn mạo danh Cổng Dịch vụ công quốc gia để dụ người dân truy cập vào đường link

Theo đó, người dùng nhận được thông báo không thể giao hàng do địa chỉ không đầy đủ, yêu cầu truy cập đường link để bổ sung địa chỉ. Nếu truy cập đường link, người dùng có thể bị đánh cắp thông tin cá nhân, dẫn đến mất tiền và tài sản.

Người dân cần cảnh giác với trạm BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo nguy hiểm

Trước đó, chiều ngày 7-8-2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II – Cục Tần số vô tuyến điện phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (A06) khu vực phía Nam đã phát hiện chính xác vị trí phát sóng của một trạm thu phát sóng BTS giả phát tán tin nhắn lừa đảo trên địa bàn TP HCM. Các cơ quan chức năng đã bắt giữ kịp thời đối tượng người nước ngoài chủ mưu trong vụ việc.

Theo đó, đối tượng mang quốc tịch nước ngoài đã sử dụng 2 thiết bị BTS giả đặt trên ô tô, di chuyển liên tục trên nhiều tuyến đường nhằm phát tán hàng loạt tin nhắn giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nội dung tin nhắn hướng dẫn người dân truy cập đường link giả để nộp phạt vi phạm giao thông, qua đó đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản.

Đáng chú ý, vụ việc xảy ra cùng thời điểm Công an TP HCM phát cảnh báo khẩn cấp về thủ đoạn lừa đảo theo hình thức mới này. Điều này cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng và nguy hiểm của hành vi, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh thông tin và uy tín của các cơ quan nhà nước.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không truy cập các đường link trong tin nhắn lạ, không rõ nguồn gốc.

Khi nhận được yêu cầu nộp phạt hoặc cung cấp thông tin cá nhân, đề nghị thực hiện giao dịch tài chính qua tin nhắn, cần xác minh qua cổng thông tin chính thức của cơ quan có thẩm quyền.

Cảnh giác trước mọi yêu cầu giao dịch tài chính bất thường qua tin nhắn hoặc cuộc gọi.

