Phát hiện vụ tàng trữ, vận chuyển hơn 570 kg pháo nổ

Ngày 6-1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tạm giữ hình sự đối với Dương Đình Hợi (SN 1986) và Huỳnh Văn Giang (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển hàng cấm.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều 3-1, tại xã Đắk Nia, TP Gia Nghĩa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Công an xã Đắk Nia phát hiện Dương Đình Hợi và Huỳnh Văn Giang sử dụng ô tô tải vận chuyển 499,8 kg pháo nổ đi giao cho khách hàng ở TP Gia Nghĩa.



Số lượng pháo nổ được thu giữ lớn nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ trước đến nay

Khám xét nơi ở của Hợi và Giang, lực lượng công an thu giữ thêm 74,5kg pháo nổ.

Đây là số lượng pháo nổ thu giữ trong các vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.