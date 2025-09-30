Phát hiện xác chết trong lô cốt ở Bắc Nha Trang

Theo đó, trưa 30-9, hai người thợ điện khi đang làm điện gần 1 lô cốt trên đường Nguyễn Xiển, phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thì phát hiện mùi lạ.

Khi kiểm tra, 2 thợ điện thấy 1 xác chết trong lô cốt và trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ phát hiện xác chết trong lô cốt

Theo các nhân chứng, xác chết là nam giới, thi thể đã bị phân hủy nghiêm trọng.

Tay trái thi thể đeo 1 đồng hồ mặt màu hồng đỏ, dây bằng sắt; mặc áo thun đen, quần jean đen kèm 1 ba lô đen.

Đến chiều cùng ngày, thi thể đã được đưa về Bệnh viện Quân y 87.

Theo một cán bộ công an, thi thể này không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định được thân nhân.