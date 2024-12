Cao điểm kiểm tra vi phạm giao thông trên toàn quốc: Tập trung kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 11-12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông Tết Ất Tỵ 2025 được thực hiện từ ngày 15-12-2024 đến ngày 14-2-2025, ở cả ba loại hình là đường bộ, đường sắt và đường thủy.



CSGT Hà Nội ra quân xử lý vi phạm giao thông. Ảnh: T.K

Theo Cục CSGT, với đường bộ, lực lượng chức năng sẽ tập trung xử lý các vi phạm như: Nồng độ cồn, ma túy; tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định...

Đối với loại hình xe kinh doanh vận tải sẽ tập trung kiểm tra, xử lý thêm một số hành vi vi phạm, như: Điều khiển xe quá thời gian quy định; không gắn thiết bị giám sát hành trình hoặc có gắn nhưng thiết bị không hoạt động; dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện... Cùng với đó, CSGT cũng tập trung kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm luật giao thông, người giao xe cho các em học sinh điều khiển.

Trên đường thủy, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách; các điểm tập kết, bốc xếp hàng hóa; các điểm có hoạt động du lịch, lễ hội; xử lý các hành vi chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn; chở quá số người quy định; vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện, thuyền viên, người điều khiển phương tiện; vi phạm quy định về khai thác, tập kết, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, hành khách, không thực hiện đúng quy định trang thiết bị an toàn cho người và phương tiện đi trên đường thủy...

Đối với đường sắt, tập trung kiểm tra các vi phạm là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông đường sắt, nhất là tại các đường ngang, lối đi tự mở; quy định về an toàn chạy tàu...

Tại Hà Nội, Công an thành phố vừa công bố việc triển khai mô hình công tác 141 trong tình hình mới. Từ thay đổi mô hình chỉ huy CSGT sang cảnh sát hình sự và công an quận, huyện, thị xã… đến triển khai tổ công tác hoạt động công khai kết hợp hoá trang khép kín địa bàn.

Công an thành phố khẳng định việc đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng 141 trong tình hình mới để lực lượng luôn là "quả đấm thép" trong công tác phòng, chống tội phạm, tội phạm đường phố.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, nhấn mạnh các tổ công tác chú trọng phòng, chống nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện giao thông tốc độ cao, đua xe, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện mang theo hung khí; các đối tượng tham gia giao thông có biểu hiện ngổ ngáo, sử dụng phương tiện không có biển kiểm soát, có biểu hiện thách thức, chống đối lực lượng công an làm nhiệm vụ... Việc này nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng đã quán triệt, yêu cầu các đơn vị phải tập trung, thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp, giải pháp nhằm tạo sức răn đe, trấn áp mạnh các loại tội phạm; hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm 2025 ngay từ những tháng đầu năm.