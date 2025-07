Phát huy truyền thống "dưỡng dân, yên dân, lòng dân"

Ngày 28-7, tại TP HCM, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đồng phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: "Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới tại các tỉnh, thành phố phía Nam".

Tham dự Hội thảo có các Ủy viên Trung ương Đảng: Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; Nguyễn Đức Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Báo cáo đề dẫn hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị cho biết sự phát triển kinh tế của khu vực phía Nam không chỉ tạo lập tiềm lực kinh tế - xã hội vững mạnh, mà còn tăng cường "thế và lực" cho quốc phòng, an ninh của cả nước. Chính vì vậy, việc tăng cường an ninh, quốc phòng là "đòi hỏi bức thiết, nhằm nhanh chóng tạo ra "thế và lực" trong bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh vùng biên giới, biển, đảo".

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học

"Các tỉnh biên giới phía Tây Nam nối liền với Vương quốc Campuchia và các tỉnh, thành phố ven biển Đông, biển Tây có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh. Những điều này cho thấy khu vực Nam Bộ vừa "củng cố năng lực thời bình", phát triển kinh tế - xã hội, vừa là tuyến đầu bảo vệ chủ quyền và an ninh biên giới - biển đảo" – ông Nguyễn Thanh Nghị phát biểu.

Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam, trong đó có TP HCM đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong xây dựng tiềm lực chính trị - tinh thần, "thế trận lòng dân" và lực lượng vũ trang địa phương ngày càng chính quy, tinh nhuệ. Trong đó, truyền thống "dưỡng dân, yên dân, lòng dân" luôn được chú trọng.

Theo Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7, những năm tiếp theo, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, nhiều bất ổn, khó lường. Điều này tạo nhiều cơ hội và cũng đặt ra nhiều thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

"Phát huy những kết quả đạt được, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao vai trò nòng cốt trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, luôn đi đầu trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 230-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương" - Thiếu tướng Lê Xuân Thế nhấn mạnh.

Hội thảo khoa học với chủ đề: "Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới tại các tỉnh, thành phố phía Nam"

Phát biểu kết luận buổi hội thảo, ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết các đại biểu đã gợi mở một số định hướng, giải pháp chiến lược.

Trong đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc bất biến: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lực lượng vũ trang; lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân trong mọi tình huống.

Các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ để rà soát, đánh giá đúng thực trạng từng địa phương, từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các cơ chế, chính sách đồng bộ. Mục tiêu nhằm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trên cơ sở phát huy hiệu quả các yếu tố đặc thù của từng địa phương, tạo nền tảng để các tỉnh, thành phố phía Nam phát triển nhanh, bền vững, ổn định lâu dài.

Ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản phát biểu tổng kết hội thảo. Ảnh: Lê Tiến

Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vai trò của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo sự đồng thuận xã hội rộng rãi trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.