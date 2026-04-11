Phát livestream xúc phạm công an, người phụ nữ ở Gia Lai bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 11-4, Công an xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai cho biết bà N.T.N. (44 tuổi; trú tại thôn 5, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì hành vi sử dụng mạng xã hội để xúc phạm uy tín cơ quan, danh dự cá nhân.

Bà N. đã chửi bới, xúc phạm cán bộ Công an xã Ia Phí và livestream lên mạng xã hội Facebook. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, bà N. có đơn trình báo liên quan đến tranh chấp đất đai với một người dân cùng địa phương. Sau khi tiếp nhận và xác minh, Công an xã Ia Phí xác định vụ việc mang tính chất dân sự nên đã hướng dẫn bà làm đơn gửi tòa án có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, không đồng tình với hướng dẫn này, bà N. đã có hành vi gây mất trật tự tại trụ sở Công an xã.

Mặc dù được lực lượng chức năng nhắc nhở, giải thích, bà vẫn sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để phát trực tiếp (livestream) trong hơn 16 phút, ghi lại cảnh chửi bới, đưa ra nhiều thông tin mang tính chất vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ công an.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an xã Ia Phí xác định hành vi của bà N. đã vi phạm quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, bà bị xử phạt 7,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 1, điều 101 về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Cơ quan công an cũng cho biết đang tiếp tục xác minh các tài khoản mạng xã hội đã tham gia bình luận với nội dung kích động, cổ xúy hành vi sai phạm để xử lý theo quy định pháp luật.