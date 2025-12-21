HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Huế: Livestream kêu gọi dân làng ra cứu nạn ngư dân bị lật thuyền

Q.Nhật

(NLĐO) - Thấy 2 ngư dân bị lật thuyền nan ở vùng biển, một người dân đã livestream trên trang Facebook cá nhân kêu gọi người dân khu phố ra ứng cứu kịp thời.

Trưa 21-12, hai ngư dân quê tỉnh Quảng Trị trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển thuộc tổ dân phố Thế Mỹ A, phường Phong Phú, TP Huế không may bị lật thuyền nan, rơi xuống biển. 

Huế: Livestream kêu gọi cứu nạn ngư dân bị lật thuyền tại biển Thế Mỹ A - Ảnh 1.

Bất chấp mưa lạnh, người dân Thế Mỹ A đã vượt qua sóng lớn để tiếp cận, cứu 2 ngư dân bị lật thuyền. Ảnh cắt từ clip.

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực này có gió mạnh, sóng lớn khiến thuyền nan bị sóng đánh lật úp và trôi dạt, cách bờ khoảng 150 m. Hai ngư dân đi trên chiếc thuyền nan này bị rơi xuống biển, trong đó một người trôi ra xa, người còn lại bám trụ trên chiếc ghe lật úp chờ được cứu.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, anh Lê Hòa, một người dân ở tổ dân phố Thế Mỹ A, đã dùng điện thoại di động livestream trên trang Facebook cá nhân của mình đồng thời trực tiếp kêu gọi người dân trong tổ dân phố nhanh chóng xuống biển ứng cứu. 

Người dân Thế Mỹ A đã kéo ra biển cứu người dân sau khi xem được đoạn livestream của anh Lê Hòa.

Thông tin này nhanh chóng lan tỏa. Ngay lập tức, rất nhiều người dân ngay cạnh đó mang theo dây thừng, áo phao và các vật dụng cần thiết, khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Người dân đã sử dụng dây thừng nối dài, tổ chức kéo thuyền và ứng cứu hai ngư dân vào bờ an toàn. Sau đó, họ tiếp tục hợp sức kéo được chiếc thuyền nan bị lật của ngư dân vào bờ.

Sau khi được ứng cứu, hai ngư dân sức khỏe đã ổn định. Người dân địa phương đã hỗ trợ 2 ngư dân sửa chữa lại chiếc thuyền nan, hạn chế thiệt hại cho nạn nhân.

