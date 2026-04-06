Phạt nặng tài xế và chủ xe cấp cứu vi phạm nghiêm trọng trên cao tốc

CSGT trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.Q.H (33 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và chủ xe gần 80 triệu đồng do vi phạm quy định về xe cấp cứu.

CSGT làm việc với tài xế xe cấp cứu.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 tối 5-4, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, thuộc Phòng 6 Cục CSGT, Bộ Công an, làm nhiệm vụ tại khu vực trạm thu phí Quốc lộ 51, đoạn đường dẫn vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Lúc này, tổ công tác phát hiện tài xế H. lái xe cấp cứu biển số tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Kết quả cho thấy tài xế H. sử dụng giấy phép lái xe của tài xế đã hết hạn trên 1 năm; sử dụng tín hiệu ưu tiên không đúng quy định (giấy cấp quyền ưu tiên đã hết hạn). Phân trần với CSGT, tài xế H. cho biết đang chờ cấp đổi giấy phép lái xe.

Tuy nhiên, qua tra cứu hệ thống cho thấy tài xế H. chưa thực hiện thủ tục cấp đổi, sử dụng giấy phép đã hết hạn.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết với lỗi phát tín hiệu ưu tiên sai quy định, tài xế sẽ bị phạt 2-3 triệu đồng; lỗi sử dụng giấy phép lái xe hết hạn trên 1 năm bị phạt 18-20 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ xe cấp cứu cũng bị phạt lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, phạt 56-60 triệu đồng, theo Nghị định 168/2025. Tổng mức tiền phạt là 79,5 triệu đồng.

Khu vực trạm thu phí Quốc lộ 51, đoạn đường dẫn vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo Cục CSGT, xe cấp cứu là phương tiện được quyền ưu tiên khi làm nhiệm vụ, nhưng việc sử dụng phải đúng quy định, đúng mục đích. Mọi hành vi lạm dụng tín hiệu ưu tiên hoặc điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

CSGT khuyến cáo người điều khiển các phương tiện chuyên dụng cần thường xuyên kiểm tra thời hạn giấy phép lái xe, chấp hành nghiêm quy định về tín hiệu ưu tiên. Việc tuân thủ không chỉ tránh bị xử phạt mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và cộng đồng.