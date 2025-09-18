Ngày 18-9, Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT, Công an TP HCM) đã lập biên bản vi phạm hành chính tài xế N.T.H (55 tuổi, ngụ phường Đông Hòa) do lái xe bồn vượt đèn đỏ ở giao lộ xã Bình Mỹ.

Xe bồn vượt đèn đỏ ở giao lộ xã Bình Mỹ.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video ghi lại cảnh xe bồn trộn bê tông vượt đèn đỏ ngay giao lộ Bình Mỹ - Hà Duy Phiên, xã Bình Mỹ vào chiều 16-9.

Video cho thấy xe bồn biển số TP HCM đã vượt đèn đỏ ngay giao lộ rồi rẽ trái vào đường Hà Duy Phiên, hướng đi Tỉnh lộ 8 dù lúc này có đông phương tiện qua lại.

Trạm CSGT Tây Bắc sau đó mời tài xế H. đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận hành vi của mình.

Với lỗi này, tài xế H. sẽ bị sẽ bị phạt 19 triệu đồng triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

