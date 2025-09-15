Phát triển bền vững: Khi gánh nặng chi phí trở thành tài sản thương hiệu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Phát triển bền vững: Khi gánh nặng chi phí trở thành tài sản thương hiệu

Bài và ảnh: Bình Minh

Chiếc nắp chai góp phần giúp Vinamilk tăng trưởng doanh số gần 80% tại New Zealand

Một cải tiến về nắp chai đã giúp Vinamilk loại bỏ hơn 5 triệu ống hút nhựa và góp phần mang về mức tăng trưởng gần 80% tại thị trường New Zealand. Giải pháp nhỏ từ ông lớn ngành sữa cho thấy, cắt giảm phát thải không phải hoàn toàn là bài toán chi phí, mà có thể là tấm "thẻ ưu tiên" giúp sản phẩm mở rộng sự hiện diện tại các thị trường cao cấp và nâng tầm giá trị thương hiệu.

Khi phát triển bền vững trở thành lợi thế cạnh tranh

Đầu năm 2024, Vinamilk đề xuất đối tác nhập khẩu New Zealand tham gia thử nghiệm một cải tiến nhỏ trên bao bì sữa chua uống tiệt trùng đóng chai HDPE 80ml – một dòng sản phẩm xuất khẩu chủ lực của công ty. Theo đó, bao bì nắp chai dạng tròn truyền thống, được thay bằng "nắp có tai" (Pre-cut lid with a pull tab), giúp người dùng có thể dễ dàng tháo nắp để sử dụng, mà không cần dùng đến ống hút.

Phát triển bền vững: Khi gánh nặng chi phí trở thành tài sản thương hiệu- Ảnh 1.

Các sản phẩm xanh, sản xuất theo tiêu chí thân thiện với môi trường của Vinamilk được nhiều người mua hàng (buyer) quốc tế quan tâm tại triển lãm Vietnam International Sourcing 2025

Thử nghiệm nhanh chóng tạo hiệu ứng: người tiêu dùng New Zealand hào hứng ủng hộ, nhà nhập khẩu lập tức đặt hàng Vinamilk sản xuất thêm gần một triệu sản phẩm ứng dụng cải tiến này. Dự kiến trong năm 2025, sẽ có thêm 4,1 triệu sản phẩm sữa chua uống với bao bì cải tiến từ Vinamilk được cung ứng cho 2 chuỗi bán lẻ lớn nhất của New Zealand. Đồng nghĩa, hơn 5 triệu ông hút nhựa sẽ biến mất khỏi thị trường.

"Khi trở thành một phần của chiến lược phát triển, cắt giảm phát thải không còn là chi phí, mà trở thành lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp". Đây là khẳng định của ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc điều hành sản xuất kiêm Trưởng dự án Net Zero của Vinamilk tại diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) lần thứ 12. Là một trong những sự kiện đối thoại quan trọng nhất hàng năm giữa cộng đồng doanh nghiệp và Chính phủ Việt Nam về phát triển bền vững do VCCI tổ chức từ năm 2014, diễn đàn năm nay có chủ đề "Phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới: Biến khát vọng vươn mình thành hành động" – thể hiện rõ tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phát triển bền vững: Khi gánh nặng chi phí trở thành tài sản thương hiệu- Ảnh 2.

Ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc điều hành sản xuất kiêm Trưởng dự án Net Zero của Vinamilk tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) lần thứ 12

Minh chứng bằng câu chuyện chuyển đổi bao bì, ông Minh cho biết, việc lắp đặt thiết bị khuôn nắp mới đương nhiên đi kèm với chi phí, nhưng lợi ích mang lại cũng rất xứng đáng. Riêng tại New Zealand, cải tiến này góp phần giúp tăng trưởng thị trường trong năm 2024 đạt gần 80%, thuộc top các thị trường tăng trưởng lớn nhất trong năm. Riêng năm 2025, cải tiến này được kỳ vọng mang về doanh số hơn 20%, trên mức nền cao của năm 2024.

Quan trọng hơn, hình ảnh nhà sản xuất "xanh" của Vinamilk được củng cố, giúp tăng lợi thế cạnh tranh tại các thị trường khắt khe về tiêu chuẩn môi trường như Mỹ, Úc… Thực tế, tăng trưởng doanh số tại nhiều thị trường thuộc khu vực Oceania đạt hơn 56%/năm trong năm 2024. Sản phẩm Vinamilk xuất hiện tại các chuỗi siêu thị lớn như Costco, Woolworths, Coles, Aldi, Foodstuff…

Dĩ nhiên, thành quả này không đến từ một nỗ lực đơn lẻ. Ông Minh cho biết, cách đây hơn 10 năm, Vinamilk đã sẵn sàng cung cấp báo cáo phát triển bền vững theo các yêu cầu của đối tác quốc tế. Bên cạnh xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, FSSC 22000, ISO 17025, Halal, Organic EU… doanh nghiệp cũng đã hoàn thành các báo cáo kiểm kê khí nhà kính và đẩy nhanh tiến trình Net Zero trên toàn bộ chuỗi giá trị. Việc 2 nhà máy và 1 trang trại đầu tiên đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế, chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho nỗ lực này.

Cắt giảm phát thải, nâng tầm thương hiệu

Bày tỏ sự ấn tượng với cách Vinamilk tận dụng việc cắt giảm phát thải như một lợi thế cạnh tranh, ông Nguyễn Tiến Huy, Tổng thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD), thuộc VCCI - cho rằng, đây là một điển hình cho thấy phát triển bền vững không phải lúc nào cũng đòi hỏi chi phí quá lớn. "Đôi khi, những cải tiến nhỏ cũng có thể mang đến sự khác biệt lớn", ông nói.

Phát triển bền vững: Khi gánh nặng chi phí trở thành tài sản thương hiệu- Ảnh 3.

Phát triển bền vững: Khi gánh nặng chi phí trở thành tài sản thương hiệu- Ảnh 4.

Vinamilk sở hữu cả trang trại và nhà máy đạt trung hòa carbon theo tiêu chuẩn PAS 2060:2014

Theo báo cáo gần đây của Kantar, khoảng 22% người tiêu dùng cho biết đang tích cực thay đổi hành vi để mua sắm bền vững hơn. Còn theo PwC, hơn 80% người tham gia khảo sát bày tỏ sự lo ngại về biến đổi khí hậu và khoảng một nửa trong số đó (44%) cho biết sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho thực phẩm thân thiện với môi trường – chẳng hạn như các sản phẩm giúp cải thiện chất lượng đất và tăng cường đa dạng sinh học; thêm 43% cho biết có thể bị thuyết phục để làm theo.

"Điều này có nghĩa, doanh nghiệp nào chậm chân trong chuyển đổi xanh hay chiến lược kinh doanh bền vững sẽ phải đối diện rủi ro và bị loại khỏi cuộc chơi sớm hơn", đại diện VBCSD nhấn mạnh.

Đồng tình với quan điểm này, ông Minh cho rằng, xu hướng tiêu dùng xanh không còn là thị trường "ngách" mà dần trở thành yêu cầu phổ biến trên mọi phân khúc, mọi thị trường. Từ đó, tạo thành một "đòn bẩy" gia tăng giá trị thương hiệu.

Với Vinamilk, báo cáo Food & Drink 2025 của Brand Finance xếp hạng doanh nghiệp giữ vị trí số 1 trong Top 3 thương hiệu sữa có giá trị nhất toàn cầu. Kết quả này dựa trên các tiêu chí chính như mức độ trung thành/giới thiệu thương hiệu, sức hấp dẫn với nhà đầu tư, khả năng chấp nhận giá cao và triển vọng trong dài hạn. Đây đều là các tiêu chí chịu tác động trực tiếp từ thực hành ESG (môi trường – xã hội và quản trị doanh nghiệp).

"Nói cách khác, phát triển bền vững đã dịch chuyển vai trò từ ‘chi phí tuân thủ’ sang ‘tài sản chiến lược’, trực tiếp gia tăng giá trị thương hiệu trên thị trường quốc tế", ông Minh kết luận.


Vinamilk Phát triển bền vững giá trị thương hiệu Đa dạng sinh học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo