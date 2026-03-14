HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát triển mạnh mẽ công nghệ vũ trụ Việt Nam

MINH CHIẾN

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt với Nhật Bản, để đưa công nghệ vũ trụ Việt Nam phát triển mạnh mẽ

Ngày 13-3, tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (TP Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc "Diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản 2026: Hợp tác cho kỷ nguyên mới" và khánh thành công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Hợp tác "không có giới hạn"

Diễn đàn diễn ra từ ngày 12 đến 15-3, với sự tham gia của các tổ chức và tập đoàn hàng đầu Nhật Bản như Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ vũ trụ lớn như NEC, Synspective, ArkEdge Space, Tellus Inc., Space BD, RESTEC, Nomura Research Institute, Space Edge Lab, Kubota...

Diễn đàn được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối giữa cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước, góp phần thúc đẩy hình thành hệ sinh thái kinh tế vũ trụ tại Việt Nam, đồng thời mở ra bước tiến mới trong quan hệ hợp tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản trong kỷ nguyên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các phiên thảo luận tại diễn đàn tập trung những chủ đề trọng tâm như: ứng dụng dữ liệu vệ tinh trong phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; giám sát tàu thuyền và kinh tế biển; nông nghiệp thông minh; quản lý tài nguyên - môi trường; chuẩn hóa và an toàn dữ liệu không gian. Bên cạnh các phiên toàn thể và kết nối doanh nghiệp, diễn đàn còn có khu triển lãm công nghệ vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản và triển lãm "Khám phá không gian".

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và thế giới giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp, hai nước đang bước vào giai đoạn hợp tác mới. Trong đó, các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là khoa học - công nghệ không gian vũ trụ, được xem là trụ cột quan trọng giúp mỗi quốc gia phát triển nhanh và bền vững.

Nhật Bản mong muốn và cam kết đồng hành với Việt Nam làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực khoa học - công nghệ không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

"Nhật Bản tin tưởng hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ không gian vũ trụ giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ không ngừng phát triển, rộng lớn như vũ trụ bao la, không có giới hạn" - Đại sứ Ito Naoki kỳ vọng.

Phát triển mạnh mẽ công nghệ vũ trụ Việt Nam - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Ảnh: NHẬT BẮC

Tiến tới xây dựng Luật Vũ trụ

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành quốc gia có trình độ phát triển về khoa học và công nghệ vũ trụ ở mức trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á. Sau năm 2030, xây dựng năng lực quốc gia tự chủ về công nghệ vệ tinh, ứng dụng dữ liệu không gian để giải quyết các bài toán mang tính toàn cầu và an ninh quốc gia.

Thủ tướng cho biết trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho hoạt động vũ trụ phù hợp với điều kiện trong nước và thông lệ quốc tế; đồng thời nghiên cứu, chuẩn bị cơ sở khoa học và thực tiễn để từng bước hoàn thiện khung pháp lý, tiến tới xây dựng Luật Vũ trụ.

Việt Nam sẽ huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển khoa học - công nghệ không gian vũ trụ trên tinh thần "3 có": có sự đóng góp của Nhà nước; có sự đóng góp của doanh nghiệp; có sự đóng góp của các viện, trường và nhà khoa học. Cùng với đó là thúc đẩy liên kết viện - trường - doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác công - tư, từng bước hình thành thị trường dịch vụ dữ liệu vệ tinh và hệ sinh thái ứng dụng công nghệ vũ trụ.

Theo Thủ tướng, Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các chương trình, đề án lớn về khoa học - công nghệ vũ trụ, tập trung nâng cao năng lực quan sát trái đất; phát triển hạ tầng dữ liệu vệ tinh dùng chung; tăng cường năng lực phân tích, cảnh báo và hỗ trợ điều hành theo thời gian thực. Đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về hệ thống, vận hành, dữ liệu và an toàn thông tin.

Về hợp tác quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác trong khoa học - công nghệ vũ trụ, đặc biệt với Nhật Bản, thông qua các chương trình, dự án cụ thể, có lộ trình, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Hai bên tập trung hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, vận hành và khai thác vệ tinh, phát triển ứng dụng viễn thám và xử lý dữ liệu.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của đội ngũ nhà khoa học và sự hợp tác của các đối tác quốc tế, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ trở thành bệ phóng chiến lược, góp phần đưa khoa học - công nghệ vũ trụ Việt Nam phát triển mạnh mẽ, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Dự án triển khai trên diện tích 9 ha, tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản. Dự án gồm các hạng mục như: Trung tâm Điều hành; Trung tâm Khai thác và Ứng dụng dữ liệu vệ tinh; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vệ tinh; Trung tâm Gia công; hệ thống mặt đất với ăng-ten đường kính 9,3 m; Trung tâm Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ vũ trụ; Bảo tàng Vũ trụ; Trung tâm Đa phương tiện; nhà khách quốc tế; Đài Thiên văn Nha Trang...

Thủ tướng đánh giá việc khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành khoa học và công nghệ vũ trụ Việt Nam; đồng thời mở ra một chương hợp tác mới sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Nhật Bản.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo