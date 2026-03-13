HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ở Hoà Lạc

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng cho rằng, việc khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành khoa học và công nghệ vũ trụ Việt Nam.

Ngày 13-3, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc "Diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản 2026: Hợp tác cho kỷ nguyên mới" và khánh thành công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Về phía Nhật Bản, có sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Ảnh: Nhật Bắc

Trước khi tham dự diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu đã tham quan Trung tâm Điều khiển - Vận hành Vệ tinh tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. Đồng thời, cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam - dự án khoa học công nghệ cao đầu tiên được triển khai bằng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với tầm nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, tiến sâu vào lòng đất, vươn xa ra biển lớn và vươn cao lên vũ trụ, việc khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và tổ chức Diễn đàn tầm nhìn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển quan trọng của ngành khoa học và công nghệ vũ trụ Việt Nam. Đồng thời, mở ra một chương hợp tác mới, sâu rộng hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo Thủ tướng, công trình Trung tâm Vũ trụ Việt Nam là tổ hợp hạ tầng hiện đại, có quy mô và trình độ công nghệ thuộc nhóm tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự đóng góp quý báu của Chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản đã chung tay cùng Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân Việt Nam vun đắp nên những thành quả hợp tác hết sức tốt đẹp thời gian qua, tạo nền tảng vững chắc để Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục cùng nhau vươn tới những tầm cao mới, vì sự phát triển thịnh vượng của mỗi quốc gia và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Về mục tiêu, tầm nhìn và quan điểm phát triển khoa học công nghệ không gian vũ trụ Việt Nam, Thủ tướng cho biết Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 trở thành quốc gia có trình độ phát triển về khoa học và công nghệ vũ trụ ở mức trung bình khá trong khu vực Đông Nam Á. Sau năm 2030, xây dựng năng lực quốc gia tự chủ về công nghệ vệ tinh, ứng dụng dữ liệu không gian để giải quyết các bài toán mang tính toàn cầu và an ninh quốc gia.

- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Nhật Bắc

Thời gian tới, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho hoạt động vũ trụ phù hợp với điều kiện trong nước và thông lệ quốc tế; đồng thời nghiên cứu, chuẩn bị cơ sở khoa học và thực tiễn để từng bước hoàn thiện khung pháp lý, tiến tới xây dựng Luật Vũ trụ.

Việt Nam cũng sẽ huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển khoa học công nghệ vũ trụ theo tinh thần "3 có": Có sự đóng góp của Nhà nước, doanh nghiệp và các viện, trường, nhà khoa học. Cùng với đó là thúc đẩy liên kết viện - trường - doanh nghiệp, đẩy mạnh hợp tác công - tư, từng bước hình thành thị trường dịch vụ dữ liệu vệ tinh và hệ sinh thái ứng dụng công nghệ vũ trụ.

Theo Thủ tướng, Việt Nam tiếp tục triển khai các chương trình, đề án lớn về khoa học công nghệ vũ trụ, tập trung nâng cao năng lực quan sát Trái Đất, phát triển hạ tầng dữ liệu vệ tinh dùng chung, tăng cường năng lực phân tích, cảnh báo và hỗ trợ điều hành theo thời gian thực; đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về hệ thống, vận hành, dữ liệu và an toàn thông tin.

Người đứng đầu Chính phủ giao Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục vận hành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam hiệu quả, an toàn và bền vững, phát huy đầy đủ các chức năng nghiên cứu, thử nghiệm, vận hành, khai thác dữ liệu, đào tạo và chuyển giao công nghệ, từng bước trở thành hạ tầng năng lực lõi của quốc gia trong lĩnh vực này.

Về hợp tác quốc tế, Thủ tướng nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác trong khoa học công nghệ vũ trụ, đặc biệt với Nhật Bản, thông qua các chương trình, dự án cụ thể, có lộ trình, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra rõ ràng. Hai bên tập trung hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, vận hành và khai thác vệ tinh, phát triển ứng dụng viễn thám và xử lý dữ liệu.

Thủ tướng cũng yêu cầu phối hợp chặt chẽ để phóng vệ tinh LOTUSat-1 vào cuối năm 2027 và khai thác hiệu quả, đồng thời từng bước phát triển các hệ vệ tinh nhỏ của Việt Nam.

Bên cạnh đó, các bộ ngành, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước cần tăng cường kết nối, khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghiệp vũ trụ. Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện để các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển và cộng đồng doanh nghiệp đồng hành trong phát triển khoa học công nghệ vũ trụ theo tinh thần "3 đẩy mạnh" và "3 cùng".

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của đội ngũ nhà khoa học và sự hợp tác của các đối tác quốc tế, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam sẽ trở thành "bệ phóng" chiến lược, góp phần đưa khoa học công nghệ vũ trụ Việt Nam phát triển mạnh mẽ, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam có tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỉ đồng trên diện tích 9 ha. Dự án gồm các hạng mục như: Trung tâm Điều hành; Trung tâm Khai thác và Ứng dụng dữ liệu vệ tinh; Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vệ tinh và Trung tâm gia công, Hệ thống mặt đất với Ăng ten đường kính 9,3 m, Trung tâm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ vũ trụ tại 18 Hoàng Quốc Việt, Bảo tàng Vũ trụ, Trung tâm đa phương tiện, Nhà khách Quốc tế, Đài Thiên văn Nha Trang… đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo nền tảng cho vận hành vệ tinh, thu nhận - xử lý dữ liệu, phát triển ứng dụng và đào tạo.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm nhân sự

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định bổ nhiệm nhân sự

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu nâng dự trữ xăng dầu lên 90 ngày nhập khẩu

(NLĐO) - Bộ Công Thương nghiên cứu các giải pháp nâng cao năng lực dự trữ xăng dầu trong nước để đảm bảo dự trữ tối thiểu 90 ngày nhập khẩu.

Thủ tướng: Sử dụng tiết kiệm xăng dầu, khuyến khích dùng xe điện

(NLĐO) - Người dân và doanh nghiệp cần sử dụng tiết kiệm xăng dầu, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện.

Khu Công nghệ cao vốn vay ODA thủ tướng phạm minh chính chính phủ Nhật Bản Trung tâm Vũ trụ Việt Nam
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo