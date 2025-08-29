HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Phát triển văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên

Yến Anh

(NLĐO)- Bổ sung đa dạng các loại sách trong nhà trường sẽ giúp kích thích sự tò mò để các em lựa chọn sách nhiều hơn

Tọa đàm "Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong sự nghiệp phát triển văn hóa đọc cho học sinh - sinh viên" đã diễn ra ngày 29-8 trong khuôn khổ các sự kiện Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, Đông Anh, Hà Nội.

Phát triển văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên- Ảnh 1.

Các khách mời tại tọa đàm

Tại tọa đàm, các nhà văn, nhà thơ, nhà giáo cùng đại diện Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã giao lưu, đối thoại với các độc giả về một số nội dung liên quan đến phát triển văn hóa đọc và xây dựng thư viện trong nhà trường.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh vai trò của các thầy cô, nhân viên thư viện tại trường học, là người giúp học sinh tìm hiểu về nội dung của các cuốn sách; định hướng cho các em trong quá trình tìm kiếm, lựa chọn sách để tham khảo, học tập, giải trí. Do vậy, việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ này đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy văn hóa đọc trong nhà trường.

Phát triển văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trung Vương, Hà Nội, trao đổi tại tọa đàm

PGS-TS Nguyễn Đăng Điệp, Chủ tịch Hội đồng Lý luận văn học, Hội Nhà văn Việt Nam, cho rằng đọc sách sẽ góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và định hình nhân cách cho thế hệ trẻ. Vì vậy, việc bổ sung đa dạng các loại sách trong nhà trường sẽ giúp kích thích sự tò mò để các em lựa chọn sách nhiều hơn trong các hoạt động giải trí ngoài giờ học.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Trưng Vương, Hà Nội, chia sẻ: Hiện nay, việc tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc và hình thành thói quen đọc sách cho học sinh gặp không ít khó khăn, do ảnh hưởng từ nhiều phương tiện giải trí khác (mạng xã hội, internet…).

Cùng với đó, thói quen đọc sách cần phải được nuôi dưỡng trong từng gia đình, bố mẹ và các thành viên phải làm gương để hình thành thói quen đọc sách hàng ngày cho các con. Tuy nhiên, trên thực tế, do bận rộn công việc và nhiều yếu tố khác, các gia đình chưa chú ý hình thành thói quen và tình yêu với sách cho các con.

Theo cô Nguyễn Thị Thu Hà, thời gian qua, nhà trường đã rất quan tâm đến việc hình thành, phát triển văn hóa đọc cho học sinh. Tại Trường THCS Trưng Vương, nhiều hoạt động đã được tổ chức như các cuộc thi giới thiệu về cuốn sách yêu thích; vẽ tranh minh họa về tình huống trong sách; vẽ nhân vật trong sách; thiết kế khu vực đọc sách trong sân trường theo mô hình thân thiện, gần gũi…

Phát triển văn hóa đọc cho học sinh, sinh viên- Ảnh 3.

Khu trưng bày của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Không gian "Sáng tạo để kiến thiết" của Cục Xuất bản, In và Phát hành

Để trang bị cho học sinh kỹ năng đọc tốt, nhà trường cũng chú trọng hướng dẫn cho các em kỹ năng chọn sách để đọc. Bên cạnh đó, với Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các bài kiểm tra môn Ngữ văn sử dụng ngữ liệu mới, không có trong sách giáo khoa cũng là cách khuyến khích học sinh mở rộng việc đọc sách ngoài nội dung được học trong chương trình.

Từ quá trình quan sát, trò chuyện với học sinh, cô Nguyễn Thị Thu Hà cũng cho biết: Học sinh thường lựa chọn các sản phẩm sách đa phương tiện (có kênh chữ, kênh hình, audio, nội dung không quá dài, sử dụng ngôn ngữ hiện đại). Đây cũng là một gợi ý với các nhà xuất bản khi biên soạn, phát hành các ấn phẩm dành cho học sinh - sinh viên.

PGS-TS Nguyễn Văn Tùng, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cho rằng các vấn đề, giải pháp đặt ra tại tọa đàm đều có ý nghĩa thiết thực với các nhà trường, phụ huynh, học sinh và cả các đơn vị xuất bản, trong đó có Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ban tổ chức kỳ vọng những ý kiến tại tọa đàm sẽ góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh, sinh viên, hướng đến xây dựng một thế hệ học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà còn có tình yêu và kỹ năng đọc sách.

Văn hóa đọc NXB Giáo dục
