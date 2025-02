Phạt tù 2 tài xế lái xe rượt đuổi, đánh nhau trên cao tốc

Ngày 25-2, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng trên đường cao tốc, TAND TP Tân An, tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Phương Hồ Nhật Linh (45 tuổi; ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) 4 năm tù, bị cáo Lưu Công Thành (32 tuổi; ngụ thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang) 3 năm tù.

2 tài xế điều khiển 2 ô tô rượt đuổi nhau trên đường cao tốc

Theo cáo trạng, trưa 15-10-2024, Linh và Thành điều khiển 2 ôtô di chuyển trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương theo hướng từ TP HCM về tỉnh Tiền Giang.

Khi đến đoạn thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An thì Linh điều khiển xe chạy trên làn đường số 1, song song với một xe tải khác đang chạy ở làn đường số 2. Thành điều khiển ôtô chạy trên làn đường số 1, phía sau xe của Linh và ấn còi liên tục để xin vượt.

Lúc này, xe tải chạy song song với xe Linh giảm tốc độ, nhường đường cho xe Thành vượt lên từ làn đường số 1. Sau đó, Thành chuyển sang làn đường số 2 và vượt lên, chạy song song với xe Linh.

Cả 2 hạ kính xe, thách thức nhau về việc không nhường đường. Sau đó, Linh dừng xe ở làn đường số 1, Thành dừng xe ở làn đường số 2 và cùng bước xuống. Linh lấy dao đâm nhưng Thành đỡ được, chỉ bị thương tích nhẹ.

Sau đó, Thành bỏ chạy, còn Linh đuổi theo. Do lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương đông nên khi xảy ra sự việc, đường bị ùn tắc khoảng 0,5 km.

Cả 2 sau đó lên xe, tiếp tục di chuyển. Lúc này, Thành thấy tay chảy máu nên điều khiển ôtô đuổi theo xe Linh. Cả 2 liên tiếp điều khiển xe lạng lách, chèn ép lẫn nhau, không cho xe khác vượt lên phía trước.

Toàn bộ vụ việc được camera hành trình của các xe đang lưu thông trên tuyến cao tốc ghi lại, sau đó phát tán lên các nền tảng mạng xã hội.

Hai bị cáo tại tòa

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; gây tâm lý hoang mang và bức xúc đối với người tham gia giao thông nên tuyên mức án nêu trên.