Phạt tù người đàn ông chạy ô tô gây náo loạn trên bãi biển

TAND khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Ngọc Cường (SN 1981; ngụ xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Phạm Ngọc Cường bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng

Theo nội dung vụ án, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31-5, ông Cường điều khiển ô tô bán tải chạy dọc bãi biển đến khu vực resort SaLa (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) thì xe bị ngập nước và lún cát nên phải sử dụng xe cẩu kéo lên.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi xe được kéo lên, ông Cường điều khiển xe chạy dọc bờ biển. Thời điểm này có rất nhiều người dân tắm biển, vui chơi.

Trong lúc chạy xe, ông Cường liên tục bóp còi làm cho mọi người lo sợ, bỏ chạy.