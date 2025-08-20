Phạt tù người đàn ông chạy ô tô gây náo loạn trên bãi biển

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Phạt tù người đàn ông chạy ô tô gây náo loạn trên bãi biển

Cao Nguyên

(NLĐO) – Người đàn ông chạy ô tô bán tải trên bãi biển, liên tục bóp còi làm cho mọi người bỏ chạy bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

TAND khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Ngọc Cường (SN 1981; ngụ xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Phạt tù người đàn ông chạy ô tô gây náo loạn trên bãi biển- Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Ngọc Cường bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng

Theo nội dung vụ án, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 31-5, ông Cường điều khiển ô tô bán tải chạy dọc bãi biển đến khu vực resort SaLa (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) thì xe bị ngập nước và lún cát nên phải sử dụng xe cẩu kéo lên.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, khi xe được kéo lên, ông Cường điều khiển xe chạy dọc bờ biển. Thời điểm này có rất nhiều người dân tắm biển, vui chơi.

Trong lúc chạy xe, ông Cường liên tục bóp còi làm cho mọi người lo sợ, bỏ chạy.

Tin liên quan

CLIP: Tài xế xe “ké” cho khách đi bộ dọc bờ biển qua chốt kiểm dịch để tránh cách ly

CLIP: Tài xế xe “ké” cho khách đi bộ dọc bờ biển qua chốt kiểm dịch để tránh cách ly

(NLĐO)-Tài xế của dịch vụ xe khách trá hình đã chở 6 người với giá 1,75 triệu đồng từ Đà Nẵng ra Huế bằng thủ đoạn cho khách đi bộ dọc bờ biển qua chốt kiểm dịch để không bị cách ly.

Đà Nẵng: Nghẹt thở hành trình truy đuổi nhóm 30 người gây rối

(NLĐO) – Trong lúc trốn chạy, các đối tượng ném trả hung khí vào cảnh sát, buộc lực lượng 113 Đà Nẵng phải bắn gần 10 phát đạn chỉ thiên.

Vụ dùng gậy bóng chày đánh người sau va chạm giao thông: Có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng

(NLĐO)- Người liên quan cùng tang vật trong vụ dùng gậy bóng chày đánh người sau va chạm giao thông đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra

gây rối trật tự công cộng khách du lịch bờ biển
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo