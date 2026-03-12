HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Phẫu thuật tim bẩm sinh tại Việt Nam chỉ bằng 1/10 Mỹ

N.Dung

(NLĐO) - Phẫu thuật tim bẩm sinh phức tạp tại Việt Nam chỉ khoảng 5.000 USD, thấp hơn nhiều so với Mỹ nhưng hiệu quả điều trị tương đương.

Chia sẻ bên lề hội nghị cập nhật kinh nghiệm chẩn đoán, điều trị bệnh tim bẩm sinh phức tạp, diễn ra ngày 12 và 13-3 tại Hà Nội, PGS-TS Nguyễn Lý Thịnh Trường, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết chi phí phẫu thuật chuyển gốc động mạch có sửa chữa tại Mỹ có thể lên tới 500.000 USD (khoảng 13 tỉ đồng).

Trong khi đó, tại Việt Nam, chi phí khoảng 5.000 USD (khoảng 130 triệu đồng) nhưng hiệu quả điều trị được các chuyên gia đánh giá tương đương.

Phẫu thuật tim bẩm sinh tại Việt Nam rẻ bằng 1/10 Mỹ - Ảnh 2.

Bác sĩ phẫu thuật tim ít xâm lấn cho bệnh nhi mắc tim bẩm sinh

Theo PGS Trường, chuyển gốc động mạch có sửa chữa là một trong những bệnh tim bẩm sinh phức tạp, không phải cơ sở y tế nào cũng thực hiện được. Dị tật xuất hiện từ khi trẻ chào đời, khiến các buồng tim và động mạch lớn bị đảo vị trí, làm rối loạn nghiêm trọng tuần hoàn máu.

Đây là dị tật tim bẩm sinh nguy hiểm, khiến máu giàu ôxy không được đưa hiệu quả đến các cơ quan. Nếu không được phẫu thuật sớm, tỉ lệ tử vong rất cao vào khoảng 30% trong tuần đầu sau sinh, 50% trong tháng đầu và tới 90% trong năm đầu đời.

Mỗi năm, Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật khoảng 60 trẻ mắc bệnh này, với tỉ lệ thành công tương đương nhiều trung tâm lớn trên thế giới. Một ca mổ thường kéo dài 10–12 giờ, cần sự phối hợp của nhiều chuyên khoa như phẫu thuật tim mạch, gây mê – hồi sức và hồi sức sau mổ.

Theo các chuyên gia, chi phí phẫu thuật tim bẩm sinh tại Việt Nam thuộc nhóm thấp so với mặt bằng chung thế giới. Một số quốc gia như Ấn Độ có chi phí thấp hơn nhờ chủ động sản xuất phần lớn thuốc và thiết bị y tế, trong khi Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.

GS-TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết mỗi năm Trung tâm Tim mạch của bệnh viện thực hiện hơn 2.000 ca can thiệp và phẫu thuật tim mạch, trong đó khoảng 1.000 ca phẫu thuật tim hở.

Nhiều bệnh nhi được phẫu thuật khi mới vài ngày tuổi, cân nặng thấp và mắc dị tật tim bẩm sinh phức tạp kèm suy hô hấp hoặc suy đa cơ quan. Hiện trung tâm là đơn vị có số lượng trẻ sơ sinh được phẫu thuật tim bẩm sinh lớn nhất Đông Nam Á, với khoảng 300 ca mỗi năm. Tỉ lệ tử vong sau phẫu thuật tim sơ sinh năm 2025 ở mức 6,5%.

Theo thống kê, bệnh tim bẩm sinh gặp ở khoảng 0,8–1% trẻ sinh sống. Một số dạng bệnh nặng có thể gây tử vong ngay trong giai đoạn sơ sinh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Phẫu thuật tim bẩm sinh tại Việt Nam rẻ bằng 1/10 Mỹ - Ảnh 3.

Trung tâm Tim mạch nhận danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trong khuôn khổ hội nghị, hơn 60 báo cáo khoa học được trình bày với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, tập trung vào các kỹ thuật điều trị dị tật tim bẩm sinh phức tạp và chiến lược hồi sức sau phẫu thuật.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Nhi Trung ương) được tổ chức Children's HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff (Mỹ) trao danh hiệu "Trung tâm Tim mạch xuất sắc", ghi nhận những tiến bộ trong điều trị tim bẩm sinh và chăm sóc tim mạch trẻ em tại Việt Nam.

Tin liên quan

Hàng chục ngàn trẻ sơ sinh sẽ được tầm soát bệnh tim bẩm sinh

Hàng chục ngàn trẻ sơ sinh sẽ được tầm soát bệnh tim bẩm sinh

(NLĐO) - Dự kiến có khoảng 30.000 trẻ sơ sinh ra đời ở An Giang trong năm 2018-2019 sẽ được tầm soát bệnh tim bẩm sinh với sự hỗ trợ của các trang thiết bị y tế hiện đại.

Can thiệp bít dù để cứu 2 chị em song sinh bị tim bẩm sinh

(NLĐO) - Sau can thiệp tim, 2 chị em song sinh hồi phục tốt, đỡ mệt nhiều, áp lực động mạch phổi giảm đáng kể so với trước can thiệp và đã xuất viện.

Cứu sống bé sơ sinh bệnh tim bẩm sinh phức tạp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM vừa phẫu thuật sửa đảo ngược hai đại động mạch cứu bé sơ sinh mắc bệnh hiếm.

bệnh tim bẩm sinh Bệnh viện Nhi Trung bệnh tim tim bẩm sinh phức tạp hiếm gặp
    Thông báo