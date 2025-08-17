HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Người dân nên đi xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 bằng phương tiện gì?

Minh Chiến

(NLĐO)- Người dân cần chủ động di chuyển sớm để đảm bảo thời gian, tránh bỏ lỡ những khoảnh khắc ấn tượng của diễu binh, diễu hành trong ngày Quốc khánh 2-9.

Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 diễn ra lúc 6 giờ 30 phút ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình. Sau khi diễu binh, diễu hành qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ tỏa ra các hướng đến điểm tập kết. Người dân có thể dựa vào lộ trình di chuyển để chọn vị trí theo dõi phù hợp.

Di chuyển đến Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành bằng phương tiện nào?

Diễu binh, diễu hành là sự kiện được người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung rất mong chờ, do đó dự báo lượng người về Hà Nội dịp 2-9 để theo dõi rất đông. Để di chuyển đến khu vực tổ chức lễ kỷ niệm và có các khối diễu binh, diễu hành đi qua, người dân cần lưu ý về phương tiện đi lại và giờ giấc để đảm bảo lịch trình.

Người dân nên đi xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 bằng phương tiện gì?- Ảnh 1.

Người dân có thể lựa chọn tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông để đến khu vực xem diễu binh, diễu hành. Tại ga Cát Linh, người dân dễ dàng đi bộ đến các tuyến phố trung tâm, nơi có các hoạt động diễu binh, diễu hành.

Mặt khác, Công an TP Hà Nội đã thông báo các tuyến phố sẽ bị cấm, hạn chế phương tiện trong các ngày tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và ngày chính thức diễn ra buổi lễ kỷ niệm. Do đó, người dân được khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện, hoặc sử dụng xe dịch vụ vận chuyển như taxi, xe công nghệ (xe máy, ô tô) để di chuyển đến khu vực trung tâm thành phố theo dõi diễu binh, diễu hành.

Việc di chuyển bằng các phương tiện nêu trên sẽ giúp người dân di đến sát được khu vực dự kiến có các khối diễu binh, diễu hành đi qua; đồng thời không phải tìm kiếm các bãi đỗ, gửi xe khi lượng phương tiện tăng rất mạnh.

Đi xem diễu binh, diễu hành bằng tàu điện

Hiện nay, Hà Nội có hai tuyến tàu điện gồm Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội (đến Công viên Thủ Lệ).

Tuyến Cát Linh - Hà Đông với điểm ga đầu ở ga Yên Nghĩa, phù hợp với người dân ở các khu vực các huyện (cũ) ngoại thành như Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai…, các quận Thanh Xuân, Hà Đông. Người dân ở tỉnh Phú Thọ (Hoà Bình cũ), hoàn toàn có thể di chuyển đến gần ga Yên Nghĩa, sau đó gửi phương tiện cá nhân tại khu vực nhà ga và đi tàu đến điểm cuối là ga Cát Linh.

Ga Cát Linh rất gần đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã, nơi dự kiến các khối diễu hành, diễu binh sẽ đi qua trong ngày 2-9.

Người dân nên đi xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 bằng phương tiện gì?- Ảnh 2.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội với điểm cuối tại Công viên Thủ Lệ, khá gần với khu vực có các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Người dân nên đi xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 bằng phương tiện gì?- Ảnh 3.

Bãi trông giữ xe quy mô lớn dưới nhà ga Nhổn, thuận tiện cho người dân gửi phương tiện cá nhân

Tuyến Nhổn - ga Hà Nội, với điểm đầu là ga Nhổn, thuận tiện cho người dân ở các huyện (cũ) ngoại thành như Ba Vì, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức… và các quận cũ như Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm. Gần khu vực nhà ga Nhổn, có bãi gửi xe cá nhân thuận tiện cho người dân.

Tuyến đường sắt đô thị này có điểm cuối tại Công viên Thủ Lệ, đầu đường Kim Mã, thuận tiện cho người dân di chuyển đến các tuyến đường có các khối diễu binh, diễu hành đi qua.

Đi xem diễu binh, diễu hành bằng xe buýt

Đối với xe buýt, người dân có thể lựa chọn một số tuyến buýt sau:

Xe số 09A với lộ trình: Bờ Hồ - Lê Thái Tổ - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Đê La Thành - Kim Mã - Điểm trung chuyển Cầu Giấy - Bưởi - Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn - Khu liên cơ quan Sở ngành Hà Nội.

Xe số 22A: Bến xe Gia Lâm - Ngô Gia Khảm - Ngọc Lâm - Nguyễn Văn Cừ - Cầu Chương Dương - Trần Nhật Duật - Yên Phụ (Quay đầu tại đối diện số nhà 92 Yên Phụ) - Điểm trung chuyển Long Biên - Hàng Đậu - Quán Thánh - Nguyễn Biểu - Hoàng Diệu - Trần Phú - Kim Mã (Tòa nhà PTA Kim Mã).

Người dân nên đi xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2-9 bằng phương tiện gì?- Ảnh 4.

Xe buýt cũng là lựa chọn tốt cho người dân để di chuyển đến khu vực xem diễu binh, diễu hành

Xe số E09: Khu đô thị Smart City - Đại lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi - Ngã tư Sở - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng - Ô chợ Dừa - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu - Nguyễn Biểu - Quán Thánh - Thanh Niên - Nghi Tàm - Âu Cơ - Lạc Long Quân - Ngõ 612 Lạc Long Quân - Công viên nước Hồ Tây (Gần nhà hàng Sen Tây Hồ).

Xe số 32: Bến xe Giáp Bát - Giải Phóng - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Trần Bình Trọng - Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - Hai Bà Trưng - Thợ Nhuộm - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Kim Mã - Cầu Giấy - Điểm trung chuyển Cầu Giấy (hè trước tường rào Vườn thú Hà Nội) - Cầu Giấy - Xuân Thủy - Hồ Tùng Mậu - Diễn - Đường 32 - Quay đầu tại ngã tư Nhổn - Phố Nhổn - Nhổn.

Xe buýt BRT: Bến xe Yên Nghĩa - Ba La - Quang Trung (phường Hà Đông) - Lê Trọng Tấn - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ - Giang Văn Minh - Kim Mã.

Trong trường hợp di chuyển bằng phương tiện cá nhân, người dân cần chủ động tìm hiểu các điểm trông giữ xe gần các tuyến phố trung tâm; đồng thời theo dõi sát thông tin về phân luồng giao thông để có lộ trình phù hợp.

Lễ kỷ niệm diễn ra từ 6 giờ 30 phút ngày 2-9, do đó người dân cần chủ động di chuyển sớm để đảm bảo thời gian, tránh bỏ lỡ những khoảnh khắc ấn tượng của diễu binh, diễu hành.

Theo chương trình dự kiến, sau khi đi qua lễ đài tại khu vực quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành sẽ chia làm 7 hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.

- Khối Nghi trượng: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

- Khối đi bộ Quân đội, Quân đội nước ngoài; Dân quân tự vệ, Công an dự kiến chia làm 4 hướng như sau:

Hướng thứ nhất: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - SVĐ Quần Ngựa

Hướng thứ hai: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, Quảng trường Cách mạng tháng Tám.

Hướng thứ ba: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Công viên Thống Nhất.

Hướng thứ tư: Công viên Bách Thảo

- Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại Công viên Bách Thảo.

- Khối Hồng kỳ: rẽ phải vào Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại sân vận động Quần Ngựa.

- Diễu hành các khối quần chúng, khối Văn hóa Thể thao: Sau khi đi qua Lễ đài đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại Sân vận động Hàng Đẫy

- Tuyến xe tăng, bánh xích: Về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

- Tuyến xe bánh lốp đi theo 2 hướng như sau:

Hướng thứ nhất: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

Hướng thứ hai: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.

