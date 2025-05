Phép thử tinh gọn thủ tục sang tên xe

Vừa thực hiện thành công sang tên xe, anh Minh Hậu - ngụ TP Thủ Đức, TP HCM - bày tỏ sự thoải mái, vươn vai rời máy tính ra phòng khách uống nước.

Chủ trương đúng đắn

Anh Hậu cho biết với tiện ích sang tên xe mà TP HCM đang áp dụng thí điểm đã khiến mối bận tâm về giấy tờ, đi lại làm thủ tục biến mất.

"Chỉ cần có VNeID mức độ 2 đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an sẽ được hướng dẫn và thực hiện sát yêu cầu. Hồ sơ có đạt hay không cũng được thông báo trực tiếp trên hệ thống" - anh Hậu kể.

Người dân ở TP HCM thực hiện thủ tục trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an .Ảnh: ANH VŨ

Chung quan điểm, chị Minh Tâm (ngụ quận 7) đánh giá cao sự tiện lợi của giao dịch chuyển quyền sở hữu xe qua VNeID. Chị Minh Tâm cho rằng đơn giản hóa thủ tục sang tên xe là chủ trương hết sức đúng đắn.

Chủ tịch UBND TP HCM giao Công an thành phố chỉ đạo Công an địa phương tuyên truyền về tiện ích và theo PC08, sau chỉ đạo, đến nay nhiều trường hợp thực hiện sang tên xe thành công.

Trước đó, để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và thủ tục đăng ký sang tên xe trên địa bàn TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM có chỉ đạo về triển khai thí điểm giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe (xe cơ giới, xe máy chuyên dùng) trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Theo đó, chủ xe (người bán), người đồng sở hữu và người mua phải có tài khoản VNeID mức độ 2 và có địa chỉ thường trú tại TP HCM. Bằng cách đăng nhập Cổng dịch vụ công Bộ Công an qua tài khoản VNeID mức độ 2, các bên chỉ thực hiện quy trình 4 bước để hoàn tất mọi giao dịch.

Hướng tới sự hiệu quả

Đại diện Phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM xác nhận Bộ Công an đã chọn TP HCM để triển khai thí điểm giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Việc triển khai hướng đến đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí và thời gian cho người dân, đặc biệt là không còn phải lập hợp đồng chuyển nhượng phương tiện có công chứng như trước đây.

"Giao dịch sẽ được thực hiện hoàn toàn trực tuyến thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2. Người dân nên tích cực tiếp cận phương thức giao dịch mới này để tiết kiệm thời gian, chi phí và hạn chế các thủ tục rườm rà trong quá trình sang tên phương tiện" - đại diện PC08 khuyến khích.

Theo tìm hiểu, bên cạnh nhiều người cảm thấy thoải mái về tiện ích trên thì không ít trường hợp còn băn khoăn.

Ông Trường Gia Hiển (TP Thủ Đức) cho biết mới đây đã tìm được khách mua lại chiếc xe Ford cũ đời 2015, cả hai bên cùng lên app VNeID để thực hiện mua bán. Tuy nhiên, sau khi thực hiện theo hướng dẫn thì gặp trục trặc không thể thao tác tiếp nên ông ra công chứng cho nhanh hơn.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc chuỗi Cửa hàng Ô tô Hiền, cho biết thời gian để thực hiện sang tên qua online chưa nhanh như chờ đợi, ngoài ra, có thể đối diện rủi ro về giấy tờ giả, xe bị thế chấp ngân hàng.

Trong khi đó, ông Tạ Công Tiên, Giám đốc chuỗi Chợ xe kiểu Mỹ tại TP HCM, đánh giá nhiều cửa hàng xe cũ chưa mặn mà với tiện ích này. Cũng theo ông Tạ Công Tiên, các cửa hàng mua bán xe cũ đều có pháp nhân doanh nghiệp nên việc mua bán đều phải do công ty thực hiện, trong khi mua bán xe trên VNeID chỉ phù hợp cho cá nhân với cá nhân.

Được biết, thời gian thí điểm từ ngày 1 đến 31-5. Nhiều người dân khi được hỏi đều hy vọng sau quãng thời gian này, việc tổng kết, rút kinh nghiệm để có các điều chỉnh tối ưu sẽ được nhanh chóng tiến hành.