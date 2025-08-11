Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Phiên họp thứ 48 có ý nghĩa rất quan trọng, xem xét cho ý kiến nhiều dự án luật và quyết định những vấn đề quan trọng để trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển

"Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, sẽ tiến hành tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xem xét các công việc để chuẩn bị cho kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam"- Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Phiên họp thứ 48 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13-8 (dự phòng ngày 14 và 15-8). Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến cho ý kiến về nhiều nội dung trọng tâm, quan trọng.

Về công tác xây dựng pháp luật, đây là nội dung trọng tâm, chiếm thời lượng lớn nhất của phiên họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 13 dự án luật gồm 7 dự án luật cho ý kiến lần đầu, và 6 dự án luật đã được Quốc hội thảo luận tại Kỳ họp thứ 9, đến nay tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10.

Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV chỉ thông qua những luật hết sức cấp bách

Theo Chủ tịch Quốc hội, thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, tại Kỳ họp thứ 10 chỉ thông qua những luật hết sức cấp bách để giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về kinh tế - xã hội; tiếp tục xây dựng bộ máy tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW. Chính phủ dự kiến sẽ trình trên 90 nội dung, trong đó có 47 dự án luật.

Cụ thể, có các dự án luật thuộc lĩnh vực tư pháp như: Dự án Luật Dẫn độ; dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự; dự án Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); dự án Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi). Các dự án luật thuộc lĩnh vực giáo dục như: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Tại Phiên họp thứ 48, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, thông qua 2 dự thảo nghị quyết quan trọng gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định việc thực hiện dân chủ trong nội bộ các cơ quan Quốc hội, các cơ quan của Hội đồng nhân dân và dự thảo Nghị quyết về định mức khoán chi trong công tác thẩm tra các văn bản quy phạm pháp luật.

Về hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiếp tục cho ý kiến về kết quả giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao". Nội dung này đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận tại phiên họp trước, tiếp tục hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 10.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận và cho ý kiến về: Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; quyết định số lượng đơn vị Kiểm toán nhà nước khu vực trực thuộc Kiểm toán Nhà nước; xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7-2025...