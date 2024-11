Phim có diễn viên Thương Tín đóng ra mắt khán giả TP HCM

(NLĐO) – Phim "Cu li không bao giờ khóc" (Culi never cries) do Phạm Ngọc Lân đạo diễn đã vượt qua nhiều tác phẩm khác giành giải GWFF Best First Feature (Phim dài đầu tay xuất sắc của GWFF) thuộc khuôn khổ Liên hoan phim (LHP) Berlin 2024.