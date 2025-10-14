HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Phim có Ngọc Sơn, Ái Như, Hồng Ánh… tung trailer gây sốc

Minh Khuê

(NLĐO) – Phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" với dàn diễn viên: Ái Như, Thành Hội, Trần Kim Hải, Tín nguyễn, Hồng Ánh, Ngọc Sơn… ra rạp từ ngày 31-10.

Nhà sản xuất phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" ngày 14-10 tung trailer quảng bá. Trong trailer, những toan tính ngầm của các nhân vật hiện lên, dẫn đến nhiều tình tiết chồng chéo gây tò mò.

Bà Tâm (Ái Như đóng) qua đời ngay trong sinh nhật tuổi 60. Trước đó, bà trò chuyện cùng ông Tình (Thành Hội đóng) – chủ trại hòm, để chọn quan tài cho mình là loại rẻ nhất kèm theo dịch vụ sơ sài.

Phim có Ngọc Sơn, Ái Như, Hồng Ánh… tung trailer gây sốc - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Ái Như vai bà Tâm và con trai Y Đức (Trần Kim Hải đóng)

Phim có Ngọc Sơn, Ái Như, Hồng Ánh… tung trailer gây sốc - Ảnh 2.

Cả gia đình tụ họp

Phim có Ngọc Sơn, Ái Như, Hồng Ánh… tung trailer gây sốc - Ảnh 3.

Phim có Ngọc Sơn, Ái Như, Hồng Ánh… tung trailer gây sốc - Ảnh 4.

Bà Tâm nhắm mắt

Phim có Ngọc Sơn, Ái Như, Hồng Ánh… tung trailer gây sốc - Ảnh 5.

Phim có Ngọc Sơn, Ái Như, Hồng Ánh… tung trailer gây sốc - Ảnh 6.

Bà được đưa vào quan tài

Phim có Ngọc Sơn, Ái Như, Hồng Ánh… tung trailer gây sốc - Ảnh 7.

Sinh nhật thành đám tang

Phim có Ngọc Sơn, Ái Như, Hồng Ánh… tung trailer gây sốc - Ảnh 8.

Phim có Ngọc Sơn, Ái Như, Hồng Ánh… tung trailer gây sốc - Ảnh 9.

Phim có Ngọc Sơn, Ái Như, Hồng Ánh… tung trailer gây sốc - Ảnh 10.

Phim có Ngọc Sơn, Ái Như, Hồng Ánh… tung trailer gây sốc - Ảnh 11.

Ca sĩ Ngọc Sơn trong một phân cảnh

Trailer "Phá đám: Sinh nhật mẹ"

Con trai duy nhất của bà Tâm là Y Đức (Trần Kim Hải đóng) và bạn thân Quang Tài (Samuel An đóng) từng kinh doanh thất bại, vướng nợ nần, dính đến xã hội đen.

Đỉnh điểm kịch tính là hình ảnh bà Tâm được đặt trong quan tài giữa tiệc sinh nhật tuổi 60, ngay sau khi bạn thân của con trai dự định dành một mũi tiêm cho một ai đó. 

Những cảm xúc tò mò của khán giả đẩy lên cao hơn nữa khi toàn bộ phân cảnh đều được nối tiếp diễn ra trên nền nhạc gợi nhắc không khí tang thương nhưng lại mang nhịp dồn dập, màu sắc tươi vui.

Lấy cảm hứng từ đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" trong tiểu thuyết "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng, "Phá đám: Sinh nhật mẹ" khơi lại tinh thần châm biếm sâu cay của bậc thầy văn học, khi cái chết trở thành chất xúc tác phơi bày bản chất con người.

Nếu trong tiểu thuyết, đám tang là sân khấu cho sự giả tạo và toan tính, thì trong bộ phim này, buổi "sinh tử nhật" trở thành nơi yêu thương, giận dữ, tổn thương và khát khao thấu hiểu, để rồi phơi bày ra những gì chân thật nhất.

Phim khai thác những bí mật, mâu thuẫn và va chạm trong tình thân qua một lăng kính mới mẻ, dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc đan xen.

Ngọc Lan và "idol đời đầu" Hồng Ánh đấu nhau

Ngọc Lan và "idol đời đầu" Hồng Ánh đấu nhau

(NLĐO) - Diễn viên Ngọc Lan và Hồng Ánh cùng tham gia phim "Hạnh phúc bị đánh cắp" do NSƯT Nhâm Minh Hiền đạo diễn, Việt hóa từ phim "Trái tim trong sáng" của Hàn Quốc.

Hồng Ánh quan tâm những nhà làm phim trẻ

(NLĐO) - Hồng Ánh là đại sứ truyền thông kiêm thành viên giám khảo của Liên hoan Phim quốc tế TP HCM lần 1 năm 2024 (HIFF 2024). Nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên này bất ngờ nhưng cũng rất vinh dự khi được giao nhiệm vụ này.

Hồng Ánh, Phương Anh Đào, Hứa Vỹ Văn… tụ hội thảm đỏ

(NLĐO) - Nhiều nghệ sĩ Việt: NSND Trà Giang, NSND Đào Bá Sơn, NSND Trịnh Kim Chi, Hồng Ánh, Phương Anh Đào, Hứa Vỹ Văn … cùng với các đạo diễn, diễn viên quốc tế tụ hội trên thảm đỏ khai mạc Liên hoan Phim quốc tế TP HCM lần 1 năm 2024 (HIFF 2024), diễn ra tối 6-4 tại Nhà hát Thành phố.

