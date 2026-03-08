Phim có Tuấn Trần - Phương Anh Đào vượt mốc 100 tỉ đồng

Theo thống kê của trang Box Office Vietnam, đến trưa ngày 8-3, phim "Báu vật trời cho" đã thu về hơn 100,9 tỉ đồng. Phim đang giữ vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày kể từ khi ra rạp ngày 17-2 (Mùng 1 Tết Bính Ngọ).

Cảnh trong "Báu vật trời cho"

Tuấn Trần và Phương Anh Đào tham gia

Phim "Báu vật trời cho" là tác phẩm thứ ba của "mùa vàng" vượt mốc 100 tỉ đồng. Hai phim trước đó là "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành và "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang.

Đây cũng là thành tích ấn tượng của phim, tạo dấu ấn cho thị trường. Hiện tại, phim giữ vị trí dẫn đầu trên bảng danh sách doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày là "Tài" của Mỹ Tâm - Mai Tài Phến. Phim này hiện đang thu về hơn 41,6 tỉ đồng.

Trước đó, người trong giới dự đoán tác phẩm điện ảnh đầu tay do Mai Tài Phến đạo diễn sẽ sớm vượt mốc 100 tỉ đồng vì những tín hiệu truyền miệng tích cực và danh tiếng Mỹ Tâm.

Phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" hiện đang thu về hơn 34 tỉ đồng, giữ vị trí thứ ba trong danh sách tính theo ngày.

"Báu vật trời cho" ngoài bộ đôi Tuấn Trần - Phương Anh Đào còn có các diễn viên: Quách Ngọc Ngoan, Trung Dân… Phim là câu chuyện về tình thân được kể dưới lăng kính dí dỏm, nhân văn. Tác phẩm mang thông điệp về sự bao dung, thấu cảm và trái tim trong trẻo của nhân vật chính.